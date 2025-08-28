Rusija izvela jedan od najvećih udara na Ukrajinu: najmanje 19 poginulih, među njima djeca

Rusija je tokom noći izvela jedan od najžešćih napada na Ukrajinu od početka rata. Prema podacima ukrajinskih zračnih snaga i navodima koje prenosi Reuters, ispaljeno je ukupno 629 projektila i dronova, a u Kijevu i drugim gradovima poginulo je najmanje 19 osoba, među njima četvero djece.

Napad je pogodio 13 lokacija širom zemlje, a ukrajinska vojska tvrdi da je oboreno 563 drona i 26 raketa. Uprkos tome, krhotine su pale na 26 različitih mjesta, izazvavši razaranja u stambenim četvrtima i brojne ljudske žrtve.

Kako prenosi Reuters, među pogođenim objektima su i diplomatske i međunarodne institucije, uključujući urede EU misije i British Council-a u Kijevu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je osudio napad, ističući da Rusija "nema namjeru okončati agresiju“ i pozvao međunarodnu zajednicu na pooštravanje sankcija.

Reuters navodi da se radi o drugom najvećem napadu na Ukrajinu od početka invazije, dok su ukrajinske vlasti opisale udar na Kijev kao "masovan i razoran“.