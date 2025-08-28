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OPASNOST NAD EU

NYT tvrdi: Rusija koristi dronove za nadzor ruta vojne pomoći Ukrajini kroz Njemačku

Cilj je prikupljanje obavještajnih podataka i priprema sabotaža, tvrde američki i zapadni dužnosnici

Ruski dronovi nad Njemačkom. Društvene mreže

A. H. K.

28.8.2025

Rusija ili njezini posrednici aktivno koriste izviđačke dronove kako bi pratili ključne transportne rute u istočnoj Njemačkoj, kojima Sjedinjene Države i saveznici dostavljaju vojnu pomoć Ukrajini. Prema pisanju The New York Timesa, cilj tih operacija je prikupljanje obavještajnih podataka za moguće sabotaže i stjecanje strateške prednosti na bojištu.

Američki i njemački dužnosnici već su razgovarali o ruskim naporima sabotaže i pritom razmjenjivali informacije koje su u maju dovele do hapšenja trojice ukrajinskih državljana, optuženih za sudjelovanje u zavjeri povezanoj s Rusijom. 

Ove aktivnosti dio su šire kampanje Moskve koja je uključivala podmetanje požara u skladištima u Velikoj Britaniji, napad na branu u Norveškoj te pokušaje presijecanja podmorskih kablova u Baltičkom moru. Cilj je, prema pisanju lista, približiti rat srcu Evrope i potkopati zapadnu pomoć Kijevu.

Ipak, stručnjaci i zapadni obavještajni izvori navode da su incidenti u padu u odnosu na prošlu godinu, kada su dostigli vrhunac. To se pripisuje pojačanim sigurnosnim mjerama širom Evrope, boljoj koordinaciji američkih i evropskih obavještajnih službi te diplomatskim inicijativama koje prate pregovore o okončanju rata.

- Rusima je sad teže djelovati - izjavio je Set Džons (Seth Jones) iz Centra za strateške i međunarodne studije, dodajući da su "vjerovatno i sami oprezniji dok traju pregovori“.

# DRON
# NJEMAČKA
# RUSIJA
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