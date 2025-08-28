Iran osuđuje evropske sile zbog sankcija, obećao odgovor

Iran je u četvrtak osudio odluku Francuske, Njemačke i Velike Britanije da aktiviraju takozvani mehanizam "snapback" kako bi ponovo uvele sankcije UN-a Teheranu zbog njegovog nuklearnog programa.

"Pokušaj E3 da aktivira 'snapback' nije u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2231 i pravno je ništavan", navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova koje je citirala državna Press TV.

"Neopravdan potez"

Ministarstvo je reklo da evropske sile "nemaju zakonsko ni moralno pravo" da koriste mehanizam jer su "prekršile svoje obaveze" prema nuklearnom sporazumu iz 2015. godine.

Ministar vanjskih poslova Abas Aragči nazvao je evropski potez "neopravdanim, nezakonitim i bez ikakve pravne osnove", rekavši da će odgovor Teherana biti u skladu s onim što smatra nezakonitim pokušajem potkopavanja njegovih prava prema nuklearnom sporazumu iz 2015. godine.

Aragči je pozvao E3 da "isprave svoju grešku" i upozorio da bi taj potez naštetio saradnji Irana s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) i dodatno narušio kredibilitet Vijeća sigurnosti UN-a.

Ponovno uvođenje sankcija

E3 je u četvrtak pokrenuo mehanizam za ponovno uvođenje sankcija UN-a u sporu s Iranom oko njegovog nuklearnog programa.

- Kao rezultat iranskih postupaka i u skladu sa stavom 11 Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2231 (2015), Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo danas su odlučile obavijestiti Vijeće sigurnosti da vjerujemo da Iran značajno ne ispunjava svoje obaveze prema JCPoA (Zajedničkom sveobuhvatnom planu akcije), čime se aktivira mehanizam "odmah"- navodi se u zajedničkom saopštenju tri zemlje.

- Ova obavijest pokreće "snapback" proces definisan u Rezoluciji 2231. Ona otvara period od 30 dana prije mogućeg ponovnog uspostavljanja prethodno ukinutih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda - dodaje se.

Iranski nuklearni sporazum imao je za cilj spriječiti Teheran da izgradi nuklearnu bombu. Dokument posebno reguliše nezavisnu verifikaciju iranskog nuklearnog programa i postavlja ograničenja na količinu i obogaćivanje uranijuma.

Tenzije su eskalirale kada je Izrael 13. juna pokrenuo iznenadni napad na Teheran, ciljajući vojne, nuklearne i civilne lokacije, kao i visoke komandante i nuklearne naučnike. Iran je uzvratio raketnim i napadima dronovima, dok je SAD bombardovao tri iranska nuklearna postrojenja. Dvanaestodnevni sukob završen je primirjem postignutim uz posredovanje SAD-a 24. juna.