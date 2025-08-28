Tramp nije "ni sretan ni iznenađen" s ruskim napadom na Kijev

Američki predsjednik Donald Tramp "nije bio sretan" nizom ruskih raketnih napada tokom noći na glavni grad Ukrajine, ali također "nije bio iznenađen", saopštila je Bijela kuća u četvrtak.

- Nije bio sretan zbog ove vijesti, ali nije bio ni iznenađen. Ovo su dvije zemlje koje su u ratu jako dugo. Rusija je pokrenula ovaj napad na Kijev, a isto tako, Ukrajina je nedavno nanijela udarac ruskim rafinerijama nafte - rekla je novinarima glasnogovornica Kerolajn Levit.

- Oni su, zapravo, uništili 20% kapaciteta ruskih rafinerija nafte tokom svojih napada tokom augusta - dodala je.

Levit je rekao da Tramp "nastavlja pažljivo pratiti ovo i da će se ovo ubijanje, nažalost, nastaviti sve dok rat traje, zbog čega predsjednik želi da se završi."

Napad na Kijev

Najmanje 18 ljudi, uključujući četvero djece, ubijeno je u ruskoj raketnoj baraži, koja je pogodila ciljeve širom Kijeva rano u četvrtak ujutro. Napadi su zabilježeni u svakom okrugu glavnog grada.

Gradonačelnik Vitalij Kličko najavio je da će petak, 29. august, biti dan žalosti u Kijevu u čast žrtava.

- Sutra, 29. august, proglašen je danom žalosti u Kijevu. U spomen na žrtve masovnog neprijateljskog napada na glavni grad - rekao je na Telegramu, dodajući da će zastave biti spuštene na općinskim i državnim zgradama, dok će zabavni događaji biti zabranjeni.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je napad "strašnim i namjernim ubijanjem civila", potvrđujući da su među žrtvama bila i djeca.

- Rusi ne biraju prekid rata, samo nove udare. Tokom noći u Kijevu su oštećene desetine zgrada: stambene kuće, poslovni centri, civilna preduzeća. Među njima je i zgrada u kojoj se nalazi Delegacija Evropske unije u Ukrajini - rekao je.

Sastanak Zelenskog i Putina

Skepticizam i dalje raste oko toga hoće li se održati bilateralni sastanak između Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sastanak je trebao biti u pripremi nakon što se Trump odvojeno sastao s liderima, ali Kremlj je od tada odbacio izglede.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je za NBC News prošlog petka da Putin nije spreman da se sastane sa Zelenskim.

Bijela kuća djelovala je skeptično u četvrtak da će do sastanka doći.

- Možda obje strane ovog rata nisu spremne da ga same okončaju - rekao je Leavitt.

- Predsjednik želi da se završi, ali i lideri ove dvije zemlje moraju željeti da se završi - dodala je.