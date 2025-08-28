Tragedija u Poljskoj: F-16 srušio se tokom probnog leta u Radomu, pilot poginuo

Tokom priprema za jedan od najpoznatijih aeromitinga u Evropi, u poljskom gradu Radomu došlo je do teške nesreće kada se borbeni avion F-16 srušio prilikom probnog leta.

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 19:25 sati po lokalnom vremenu, a avion je pripadao akrogrupi Tiger Demo Team poljskog ratnog zrakoplovstva.

Očevici su ispričali da je avion naglo zaronio prema pisti, nakon čega se nije uspio izvući i udario u zemlju. Odmah nakon udara, letjelica je eksplodirala i pretvorila se u vatrenu loptu. Vatrogasne ekipe su hitno reagovale, ali za pilota, nažalost, nije bilo spasa. Prema lokalnim medijima, tokom pada nije viđeno da se katapultirao iz aviona.

Tragičnu vijest potvrdio je i ministar za specijalne službe Tomasz Siemoniak.

- Tragična večer za poljsko ratno zrakoplovstvo, srušio se avion F-16. Upravo sam razgovarao sa zamjenikom premijera i ministrom odbrane Władysławom Kosiniakom-Kamyszem, koji putuje za Radom. Pilot, nažalost, nije preživio - izjavio je Siemoniak za TVN24.

Avion je pripadao zvaničnom akrobatskom timu poljskog ratnog zrakoplovstva Tiger Demo Team, čija je baza na vojnom aerodromu Poznań-Krzesiny, gdje su stacionirani i F-16 Jastrząb avioni 31. taktičke baze.

Međunarodni aeromiting u Radomu, planiran za 30. i 31. august, inače je najveći događaj ove vrste u Poljskoj i okuplja desetine hiljada zaljubljenika u avijaciju. Ove godine rasprodano je čak 90.000 ulaznica.

Portparol događaja, poručnik Marcin Helak, istakao je da je riječ o "najvećem zrakoplovnom događaju u Poljskoj, kako po programu, tako i po broju posjetilaca".

Tragedija je bacila sjenu na pripreme za aeromiting, a istraga o uzrocima nesreće je u toku.