Novi val prisilnog raseljavanja na sjeveru Gaze: Porodice napuštaju svoje domove

Novi val prisilnog raseljavanja u toku je u sjevernom dijelu grada Gaze, dok hiljade palestinskih porodica bježe pod intenzivnim izraelskim bombardovanjem i obnovljenim naredbama za evakuaciju, javlja Anadolu.

Dopisnici Anadolu s terena izvijestili su u četvrtak da se Palestinci kreću prema jugu iz grada Gaze i sjeverne enklave. Novi val raseljavanje uslijedio je nakon eskalacije zračnih napada izraelske vojske i izdavanja naredbi za prisilnu evakuaciju stanovnika u ovim područjima.

Desetine porodica su viđene kako napuštaju svoje domove pješice ili koristeći primitivna vozila pod teškim humanitarnim uslovima, s ograničenim pristupom hrani, vodi ili sigurnim rutama.

Raseljavanje prati široko rasprostranjeno uništavanje infrastrukture, što dodatno pogoršava patnju onih koji pokušavaju doći do sigurnijih područja. Organizacije za ljudska prava više puta su upozoravale da takve politike prisilnog raseljavanja mogu predstavljati očigledno kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

Potezi na terenu dolaze nakon što je izraelski kabinet na sastanku odobrio plan za ponovnu okupaciju grada Gaze, što je u petak, 22. augusta, potvrdio izraelski ministar odbrane Israel Katz.

Izvještaji ukazuju da plan predviđa prisiljavanje gotovo milion Palestinaca na jug, opkoljavanje grada Gaze i izvođenje kopnenih napada na stambene četvrti. Ovo slijedi širi plan koji je predstavio premijer Benjamin Netanjahu, a vlada odobrila 8. augusta, za postepeno ponovno zauzimanje cijelog Pojasa Gaze, počevši od njegovog najvećeg grada.