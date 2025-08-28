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HAKAN FIDAN

Turski ministar vanjskih poslova: "Netanjahu pokušava prikriti genocid u Gazi"

Izjavio je da Vašington više "otvoreno ne brani" Izrael

Fidan: Vašington više otvoreno ne branio Izrael. Anadolija

Anadolija

28.8.2025

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u četvrtak navečer izjavio je da je "svijet priznao stvarnost genocida u Gazi, ali da izraelski premijer Benjamin Netanjahu pokušava to prikriti", javlja Anadolu.

U intervjuu za turski TV kanal, Fidan je rekao da je palestinsko pitanje "rana koja krvari" za cijeli svijet i pozvao da se zaustavi glad koju je izazvao Izrael u Gazi.

Naglašavajući da su Sjedinjene Američke Države (SAD) promijenile stav o izraelskim napadima na Gazu, Fidan je rekao da Vašington više "otvoreno ne brani" Tel Aviv.

Ukazujući na brutalnost Izraela u palestinskoj enklavi, Fidan je rekao da Netanjahuovu administraciju nije briga ni za kakve humanitarne vrijednosti.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# TURSKA
# HAKAN FIDAN
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