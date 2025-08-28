New York Times: Izraelska vojska je iscrpljena, rezervisti masovno odbijaju službu

Izraelska vojska suočava se s ozbiljnim problemom – iscrpljeni rezervisti sve češće odbijaju službu ili ne dolaze na pozive, prenosi New York Times. Nakon stotina dana provedenih u ratnim operacijama, broj onih koji se odazivaju na mobilizaciju značajno je opao, dok mnogi više ne žele sudjelovati u sukobu u koji gube povjerenje.

Izrael planira pozvati desetine hiljada rezervista za invaziju na Gazu, ali vojni zvaničnici priznaju da nije jasno koliko će se njih odazvati nakon gotovo dvije godine rata.

Rastuće nezadovoljstvo

U posljednjim mjesecima sve veći broj rezervista ne javlja se na dužnost. Neki navode iscrpljenost, potrebe za spašavanjem napetih brakova ili karijera, dok drugi izražavaju sve veće razočaranje ratom.

Rastuće nezadovoljstvo prijeti zakomplicirati plan premijera Benjamina Netanjahua da zauzme Gazu i "odlučno slomi" Hamas. Vojni plan uključuje poziv dodatnih 60.000 rezervista i produženje službe za još 20.000.

Osim sukoba u Gazi, izraelski vojnici su angažirani i na drugim frontovima – izvode napade i patrole u južnom Libanu i Siriji, dok istovremeno pojačavaju upade u palestinske gradove na Zapadnoj obali.

Otežana procjena

Nedostatak službenih podataka otežava procjenu stvarnog opsega problema. U maju je visoki vojni dužnosnik priznao pad broja mobiliziranih, ali tvrdi da se većina rezervista i dalje odaziva.

Četiri vojnika koja su razgovarala s New York Timesom kazala su da je moral još uvijek prisutan u nekim jedinicama, ali desetak drugih opisalo je jedinice kao iscrpljene i oslabljene. Najmanje dvojica su navela da se 40 do 50 posto kolega rezervista nije vratilo na dužnost.

Jedan vojnik izjavio je: "Posjećenost moje čete od 100 vojnika pala je na samo 60 posto", što su on i drugi pripisali rastućim pritiscima oko brige o djeci, civilnim karijerama i mentalnom zdravlju. Vojnici sada dobijaju sedmodnevne rasporede službe uz dvije sedmice plaćenog slobodnog vremena.

- Samo polovina mog tima došla je na najnoviju mobilizaciju krajem prošle godine - izjavio je jedan pješak, dok je komandant rezervnog voda dodao da, iako njegove trupe i dalje dolaze, poznaje oficire čija je posjećenost pala i na 40 posto.