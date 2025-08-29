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NJEMAČKI KANCELAR

Merc: Očito neće doći do susreta između Putina i Zelenskog

Izjavio je da u bliskoj budućnosti ne očekuje susret ruskog i ukrajinskog predsjednika

Zelenski i Merc. AP

M. Až.

29.8.2025

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da u bliskoj budućnosti ne očekuje susret ruskog i ukrajinskog predsjednika, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.

- Danas se opet moramo baviti tim pitanjem, imajući u vidu da očito neće doći do susreta između predsjednika Zelenskog i predsjednika Putina - izjavio je.

To se "razlikuje od onog što je prošli tjedan dogovoreno između američkog predsjednika Trampa i predsjednika Putina, dok smo bili u Vašingtonu", rekao je Merz.

Nakon telefonskog razgovora Tramp je najavio da je Putin pristao na susret sa Zelenskim, ali je Moskva potom govorila samo o spremnosti da se prethodni bilateralni pregovori podignu na viši nivo.

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadeful tokom posjete Zagrebu ocijenio je da "Putin samo kupuje vrijeme" i izrazio sumnju da će susret zaista biti održan.

- Ako Putin misli da može kupiti vrijeme, onda pogrešno kalkulira jer naša podrška neće jenjati - rekao je Wadeful.

# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# NJEMAČKA
# RUSIJA
# UKRAJINA
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