Merc: Očito neće doći do susreta između Putina i Zelenskog

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da u bliskoj budućnosti ne očekuje susret ruskog i ukrajinskog predsjednika, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.

- Danas se opet moramo baviti tim pitanjem, imajući u vidu da očito neće doći do susreta između predsjednika Zelenskog i predsjednika Putina - izjavio je.

To se "razlikuje od onog što je prošli tjedan dogovoreno između američkog predsjednika Trampa i predsjednika Putina, dok smo bili u Vašingtonu", rekao je Merz.

Nakon telefonskog razgovora Tramp je najavio da je Putin pristao na susret sa Zelenskim, ali je Moskva potom govorila samo o spremnosti da se prethodni bilateralni pregovori podignu na viši nivo.

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadeful tokom posjete Zagrebu ocijenio je da "Putin samo kupuje vrijeme" i izrazio sumnju da će susret zaista biti održan.

- Ako Putin misli da može kupiti vrijeme, onda pogrešno kalkulira jer naša podrška neće jenjati - rekao je Wadeful.