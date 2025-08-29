Stranica s filmovima za odrasle objavila montirane fotografije Meloni: Otvorena istraga

U Italiji je izbio veliki skandal nakon što je pornografska stranica Phica objavila montirane fotografije poznatih žena, među kojima su premijerka Đorđa Meloni, liderka opozicije Eli Šlein, glumica Paola Kortelesi i influenserica Kiara Ferani.

Fotografije su preuzimane s društvenih mreža ili javnih izvora, a potom obrađivane tako da sugerišu seksualne poze ili naglašavaju dijelove tijela. Objavljene su u posebnom “VIP odjeljku” stranice, praćene vulgarnim i mizoginim komentarima.

Nakon što su političarke iz Demokratske partije (PD) podnijele prijave, italijanska policija je pokrenula istragu. Skandal je izazvao talas ogorčenja i otvorio raspravu o mizoginiji i nasilju nad ženama, samo sedmicu nakon što je ugašena Facebook stranica “Mia Moglie”, gdje su muškarci razmjenjivali intimne fotografije žena.

Prve prijave podnijela je Valeria Campagna iz PD-a, koja je istakla da su objavljene i fotografije iz njenog privatnog života, uz uvredljive i nasilne komentare. Njoj su se pridružile i druge političarke poput Alessie Morani i Lie Quartapelle, koje su naglasile da se ovakvo ponašanje mora prijavljivati i sankcionisati.

Meta stranice bile su i političarke desnice, uključujući Alesandru Musolini i ministricu turizma Danielu Santanče. Online peticija za gašenje Phice prikupila je više od 150.000 potpisa. Pokrenula ju je Mari Galati iz Palerma, koja je i ranije prijavljivala ovu stranicu, no bez većeg odjeka sve dok se nisu uključile poznate političarke.

Istraživanja pokazuju da je petina Italijanki doživjela neovlašteno dijeljenje intimnih fotografija. U julu je Senat usvojio zakon kojim se uvodi definicija femicida i pooštravaju kazne za seksualno nasilje i “osvetničku pornografiju”. Predsjednik Senata Ignacio La Rusa osudio je “online seksizam” i izrazio nadu da će počinioci uskoro biti identifikovani i kažnjeni.