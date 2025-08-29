Tenzije između SAD i Venecuele: Ratni brodovi SAD stigli u južne Karibe

Tenzije između SAD i Venecuele rastu zbog velikog gomilanja američke mornarice u južnom Karibima, koje Vašington opravdava borbom protiv latinoameričkih narkokartela. Američki predsjednik Donald Tramp ovu je borbu istaknuo kao ključni cilj svoje administracije, povezujući je s kontrolom migracija i zaštitom granice.

U regiji se trenutno nalazi sedam američkih ratnih brodova i jedna nuklearna podmornica, a na njima je raspoređeno oko 4.500 vojnika, uključujući 2.200 marinaca. Pentagon nije precizirao misiju, ali je Trampova administracija najavila da će koristiti vojsku protiv kartela i kriminalnih grupa, pri čemu je dio operacije i izviđačko djelovanje špijunskih aviona.

Venecuela je o ovom pitanju obavijestila UN, optužujući SAD za kršenje međunarodnog prava i pokušaj opravdavanja moguće vojne intervencije. Predsjednik Nikolas Maduro osudio je američke poteze, poručivši da Venecuela ne predstavlja prijetnju nikome i najavio raspoređivanje 15.000 vojnika na granici s Kolumbijom, kao i obuku civilne zaštite.

Tramp je poručio da je spreman koristiti “svaki element američke moći” kako bi zaustavio širenje droge, dok Bijela kuća tvrdi da mnoge zemlje Kariba podržavaju američke akcije.