Predsjednik Portugala šokirao izjavom: Tramp je sovjetski ili ruski agent

Predsjednik Portugala Marselo Rebelo de Souza upozorio je da njegov američki kolega trenutno djeluje kao "ruski ili sovjetski agent" favorizirajući Rusiju u ratu protiv Ukrajine.

De Souza se u srijedu pojavio na ljetnoj školi PSD-a, portugalske stranke desnog centra. Tokom panela pod nazivom "Predsjednikovi odgovori", održao je uvodno izlaganje u kojem se osvrnuo na međunarodnu situaciju, ističući Donalda Trampa kao primjer novog političkog stila vođstva, emotivnijeg i usmjerenog na direktan kontakt s građanima, bez posrednika.

– S jednom neobičnom i složenom stvari: vrhovni vođa najveće svjetske supersile je, objektivno, sovjetski ili ruski agent. On funkcionira kao agent – naveo je.

– Amerika se pretvorila u arbitra koji želi pregovarati samo s jednom stranom – upozorio je, dodavši da se ne radi o savezu utemeljenom na prijateljstvu, ekonomskom, ideološkom ili doktrinarnom saučesništvu.

Dodao je da Tramp "objektivno strateški favorizira Rusiju", govoreći o potezima Trampa o okončanju rata u Ukrajini.

Prema njegovim riječima, Amerika se iz ukrajinskog saveznika pretvorila u arbitra koji nastoji pregovarati isključivo s jednom stranom, isključujući i Ukrajinu i Evropu. De Souza je naglasio kako Trampovi pokušaji rješavanja rata nisu bili od koristi za Ukrajinu.

Dodao je i da gotovo svakodnevno dolaze nove prijetnje Sjedinjenih Američkih Država o uvođenju sankcija Kremlju, ali da nijedno Trampovo obećanje o jačanju tih sankcija nije ispunjeno. Kaže da je Evropa potcijenila značaj Trampa i trampizma, te da nije vjerovala da bi odnos snaga u Bijeloj kući i američka politika mogli biti tako drastično promijenjeni nakon što on dođe na vlast.