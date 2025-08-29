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TURSKI ŠEF DIPLOMATIJE

Fidan: Rusija promijenila svoj uslov za kraj rata

Prije su Rusi zahtijevali potpuno preuzimanje teritorija četiri regije

Hakan Fidan. AP Photo/Bilal Hussein

S. S.

29.8.2025

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da Turska nije prisustvovala nedavnim sastancima o ratu u Ukrajini jer nije strana u sukobu. Naglasio je da Turska ima ulogu neutralnog posrednika.

– Nismo strana u ratu. Nismo trebali biti za stolom ni na Aljasci ni u Vašingtonu. Tramp okuplja zaraćene strane – rekao je Fidan u intervjuu za TGRT Haber, odgovarajući na pitanja o odsutnosti Ankare s nedavnih sastanaka američkog predsjednika Donalda Trampa s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

Fidan je izrazio nadu u postizanje mira. 

– Nadamo se miru između Rusije i Ukrajine. Imamo dovoljno razloga za tu nadu – naveo je, dodajući da su se određeni stavovi razvijeni tokom trećeg kruga pregovora u Istanbulu kasnije materijalizirali u razgovorima na Aljasci.

Naglasio je da su Rusi promijenili svoj stav. 

– Prije su Rusi zahtijevali potpuno preuzimanje teritorija četiri regije. Sada su odustali od tih zahtjeva i, osim jedne regije, ostalo bi na postojećim linijama fronte – objasnio je.

Dodao je da Rusija zahtijeva predaju 25-30 posto Donjecke oblasti koja još nije pod njenom kontrolom. Fidan smatra da bi gubitak Donjecke oblasti zakomplikovao ukrajinsku odbranu ako bi nakon nekog vremena ponovo počele borbe.

Podsjećamo, u Istanbulu je 23. jula održan treći krug pregovora između delegacija Ukrajine i Rusije. Dvije strane su dogovorile nove razmjene, ne samo zarobljenih vojnika, nego i civila. Ukrajinsku delegaciju predvodio je Rustem Umerov, a rusku Vladimir Medinski.

# TURSKA
# HAKAN FIDAN
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