Visoka predstavnica EU o Putinu: Ismijava mir, rat se ne bliži kraju

Najnoviji val ruskih zračnih napada na Kijev, u kojem je život izgubilo više od desetero civila, među njima i djeca, izazvao je snažnu reakciju evropskih zvaničnika. Visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas (Kallas) jasno je poručila da će Moskva snositi posljedice kroz nove kaznene mjere i da Ukrajina mora dobiti svu potrebnu vojnu podršku.

- Ovi napadi pokazuju da Putin samo ismijava svaku vrstu mirovnih napora koji se ulažu. Ono što moramo učiniti jest povećati pritisak na Rusiju - rekla je Kalas uoči dvodnevnog sastanka evropskih ministara odbrane i vanjskih poslova u Kopenhagenu.