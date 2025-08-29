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EU I UKRAJINA

Visoka predstavnica EU o Putinu: Ismijava mir, rat se ne bliži kraju

Kaja Kalas oštro osudila napade na Kijev, traži jače sankcije i oružje za Ukrajinu

Kalas: Putin ismijava mir. Društvene mreže

A. H. K.

29.8.2025

Najnoviji val ruskih zračnih napada na Kijev, u kojem je život izgubilo više od desetero civila, među njima i djeca, izazvao je snažnu reakciju evropskih zvaničnika. Visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas (Kallas) jasno je poručila da će Moskva snositi posljedice kroz nove kaznene mjere i da Ukrajina mora dobiti svu potrebnu vojnu podršku.

-  Ovi napadi pokazuju da Putin samo ismijava svaku vrstu mirovnih napora koji se ulažu. Ono što moramo učiniti jest povećati pritisak na Rusiju - rekla je Kalas uoči dvodnevnog sastanka evropskih ministara odbrane i vanjskih poslova u Kopenhagenu.

- Ako pogledate šta Putin radi, rat se ne bliži kraju - kazala je Kalas.

Osim kaznenih mjera protiv Rusije, Kalas je također pozvala članice EU-a da nastave opskrbljivati Kijev oružjem. 

- Ukrajini je sada potrebna sva vojna podrška”, rekla je.

Ministri okupljeni u glavnom gradu Danske također će raspravljati o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu nakon završetka borbi.

Evropska unija mogla bi podržati Kijev nastavkom obuke ukrajinske vojske i jačanjem odbrambene industrije zemlje, uz obaveze pojedinačnih članica, dodala je glavna evropska diplomatkinja.

# VLADIMIR PUTIN
# EU
# RUSIJA
# KAJA KALLAS
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