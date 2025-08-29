Moldavija završila istragu: Počinje suđenje regruteru za ruske kampove u BiH

Moldavsko Tužilaštvo za borbu protiv organiziranog kriminala završilo je istragu protiv muškarca osumnjičenog da je bio ključni regruter za slanje ljudi na obuku u kampove na Balkanu. Prema navodima, riječ je o 50-godišnjaku iz mjesta Anenij Noj (Anenii Noi), čija je uloga bila da organizira putovanja u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, gdje su regrutirani učesnici prolazili specijalne treninge pod ruskim nadzorom.

Kreiranje destabilizacije

Iako Tužilaštvo nije imenovalo organizatora, navodi se da je on pod sankcijama Evropske unije zbog ranijih aktivnosti u Francuskoj, a koje su za cilj imale kreiranje destabilizacije u toj zemlji.

- Nacrtao je Davidove zvijezde na nekoliko zgrada u Parizu - navelo je Tužilaštvo u opisu.

Tužilaštvo u Moldaviji nije odmah odgovorilo na upit o identitetu, a Detektor je u ranijem istraživanju objavio ime osobe koja je organizirala oslikavanje Davidove zvijezde u Parizu u zamjenu za finansijsku naknadu, a iza čega su stajale ruske vlasti. Njegovo ime je Anatolij (Anatolii) Prizenco. On je akciju u Parizu, prema pisanju medija, proveo sa Bugarinom Mirčom Angelovim (Mirchom Angelovim), koji se povezuje i s kampom u BiH.

Prema ranijim navodima iz policije, Prizenco se sumnjiči da je u Moldaviji organizirao paintball turnire i tokom njih identificirao osobe koje su kasnije poslane na trening na Balkan.

- Uloga organizatora bila je da, između juna i augusta 2024. godine, odabere nove članove kriminalne grupe za koje je osigurao putovanje u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Nakon dolaska, regrutirane osobe su bile obučavane za upravljanje dronovima, izazivanje panike, haosa, destabilizacije te za upotrebu zapaljivih supstanci - navelo je Tužilaštvo 28. avgusta.

Kontrolisan i finansiran

Kako se navodi, sumnja se da je 50-godišnjak, kome je počelo suđenje, kontrolisan i finansiran iz druge države, te da je obezbijedio automobil za putovanje učesnika kampa koje je registrovao na ime druge osobe.

Između ostalog, navodi Tužilaštvo, plan je bio da učesnici po povratku iz BiH i Srbije u Moldaviji izvrše niz djela, među kojima je paljevina vladinih zgrada i diplomatskih objekata.

Prije nego je protiv 50-godišnjaka podignuta optužnica, u Kišnjevu je počelo suđenje protiv troje učesnika kampa o kojima je Detektor već pisao. Također, moldavska policija je ove sedmice uhapsila još tri osobe koje se dovode u vezu s ruskim kampovima u BiH.