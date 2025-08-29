Ustavni sud smijenio premijerku Paetongtarn Šinavatru: Prekršila etičke norme

Nakon samo godinu dana na čelu vlade, politička karijera Paetongtarn Šinavatre doživjela je dramatičan preokret. Ustavni sud Tajlanda odlučio je da je prekršila etičke norme u vezi s kontroverznim razgovorom tokom granične krize s Kambodžom, čime je srušena još jedna vlada iz dinastije Šinavatra, prenosi Reuters.

U presudi se navodi da je Paetongtarn prekršila etičke norme u telefonskom razgovoru iz juna, tokom kojeg je navodno pokazala poniznost prema bivšem lideru Kambodže Hun Senu, u trenutku kada su obje zemlje bile na ivici oružanog sukoba na granici.

Najmlađa premijerka

Borbe su izbile nekoliko sedmica kasnije i trajale pet dana. Paetongtarn se izvinila zbog razgovora, navodeći kako je pokušavala da spriječi rat.

Paetongtarn, koja je bila najmlađa premijerka u historiji Tajlanda, postala je šesti premijer iz porodice milijardera Šinavatra ili uz njihovu podršku, kojeg su vojska ili pravosuđe uklonili sa vlasti u dvodecenijskoj borbi za moć između suprotstavljenih elita u zemlji.

Odluka otvara put parlamentu da izabere novog premijera, što bi mogao biti dugotrajan proces, s obzirom na to da je vladajuća partija Feu Tai pod vodstvom Paetongtarn izgubila pregovaračku moć i suočava se s izazovom da očuva krhku koaliciju s tijesnom većinom.

Ova presuda prerano je okončala mandat kćerke i političke učenice uticajnog tajkuna Taksina Šinavatre, koji je i državljanin Crne Gore.

Paetongtarn je bila politička početnica kada je iznenada došla u središte pažnje nakon smjene njenog prethodnika Srete Tavisina od strane istog suda prošle godine, navodi Rojters.

Paetongtarn se izvinila zbog procurjelog razgovora, navodeći da je pokušavala da spriječi rat.

Kako piše Reuters, ona je peti premijer u posljednjih 17 godina kojeg je smijenio Ustavni sud, što naglašava njegovu ključnu ulogu u dugotrajnoj borbi za vlast između izabranih vlada klana Šinavatra i moćne mreže konzervativaca i rojalističkih generala s dalekosežnim uticajem.

Pažnja se sada usmjerava na pitanje ko će zamijeniti Paetongtarn, pri čemu se očekuje da će Taksin Šinavatra biti u centru političkih nagodbi između stranaka i drugih centara moći, kako bi se pokušalo zadržati Feu Tai na čelu koalicije.

Potpredsjednik vlade Pumtham Večajačai i aktuelni kabinet vodiće vladu u tehničkom mandatu sve dok parlament ne izabere novog premijera, pri čemu ne postoji vremensko ograničenje kada se to mora dogoditi.

Za premijersko mjesto trenutno je kvalifikovano pet osoba, od kojih je samo jedan kandidat iz Feu Tai partije, 77-godišnji Čajkasem Nitisiri, bivši državni tužilac sa skromnim iskustvom u vladi, koji je do sada imao nisku političku vidljivost.

Krhka koalicija

Među ostalim imenima su i bivši premijer Prajut Čan-oča, koji se povukao iz politike i 2014. godine predvodio vojni udar protiv posljednje Feu Tai vlade, kao i Anutin Čarnvirakul, bivši potpredsjednik vlade koji je povukao svoju stranku iz koalicije Paetongtarn zbog procurjelog telefonskog razgovora.

Odluka Ustavnog suda gura Tajland u još veću političku neizvjesnost u trenutku kada u javnosti tinja nezadovoljstvo zbog zaustavljenih reformi i posustale ekonomije, za koju centralna banka predviđa rast od svega 2,3 posto ove godine.

Svaka eventualna Feu Tai administracija vjerovatno bi bila krhka koalicija sa tijesnom većinom, podložna čestim parlamentarnim izazovima od strane opozicije koja uživa veliku podršku javnosti i zagovara prijevremene izbore.

- Imenovanje novog premijera… biće teško i može potrajati prilično dugo - izjavio je Sitorn Tananitičot, politikolog sa Univerziteta Čulalongkorn, dodajući kako nije lako da se sve stranke usaglase oko interesa te da će Feu Tai će biti u nepovoljnom položaju.