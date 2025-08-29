Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TENZIJE PRED INVAZIJU

Maduro poručio: Nema šanse da uđu u Venecuelu, vojska i policija zemlje stoje u pripravnosti

Predsjednik Venecuele tvrdi da je zemlja spremna da brani suverenitet dok se američke snage gomilaju u Karibima

Nikolas Maduro. AP

A. H. K.

29.8.2025

Nakon što su američke pomorske snage raspoređene u Karipskom moru, blizu venecuelanskih teritorijalnih voda, napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele sve su veće, prenosi Reuters. Predsjednik Nikolas (Nicolas) Maduro uvjerava javnost da je njegova zemlja spremna da se suprotstavi svakoj prijetnji, dok zvaničnici u Karakasu optužuju Vašington za pokušaj agresije.

Podržani stavovi

- Nema šanse da uđu u Venecuelu. Danas smo jači nego jučer. Danas smo spremniji da branimo mir, suverenitet i teritorijalni integritet - izjavio je Maduro, naglašavajući da vojska i policija zemlje stoje u pripravnosti.

Venecuelanski predsjednik ovih dana obilazi pripadnike sigurnosnih snaga, iako upravo te strukture, kako podsjećaju analitičari, nisu uspjele suzbiti oružane formacije narko kartela unutar zemlje.

Madurove stavove dodatno je podržao ambasador Venecuele pri UN-u Samuel Monkada (Moncada), koji tvrdi da je američko raspoređivanje snaga klasičan primjer agresije.

- To je masovna propagandna operacija kojom se opravdava ono što stručnjaci nazivaju kinetičkom akcijom, što znači vojna intervencija u zemlji koja je suverena i nezavisna i ne predstavlja prijetnju nikome - rekao je Monkada.

On je naglasio da je slanje nuklearne podmornice dokaz stvarnih namjera Vašingtona. 

Eventualne operacije

- Kažu da šalju nuklearnu podmornicu… Mislim, smiješno je pomisliti da se bore protiv trgovine drogom nuklearnim podmornicama - dodao je.

Prema vojnim izvorima, najmanje sedam američkih ratnih brodova zajedno s jednom nuklearnom podmornicom već se nalazi u blizini teritorijalnih voda Venecuele. U sastavu ove pomorske grupacije nalazi se više od 4.500 američkih vojnika, uključujući oko 2.200 marinaca, spremnih za eventualne operacije.

# VENECUELA
# SAD
# NIKOLAS MADURO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.