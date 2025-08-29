Tramp ukinuo zaštitu Kamali Haris: Ostaje bez agenata i sigurnosne mreže

Predsjednik Donald Tramp ukinuo je zaštitu Tajne službe koja je bila odobrena Kamali Haris od strane Džoa Bajdena prije njegovog odlaska iz Bijele kuće, potvrdio je jedan od njenih savjetnika.

Kao bivša potpredsjednica, Haris je imala zakonsko pravo na šest mjeseci sigurnosne pratnje nakon napuštanja funkcije u januaru. Bajden je tu zaštitu produžio za dodatnih godinu dana putem izvršne naredbe, ali ju je Tramp ukinuo dopisom u koji je BBC imao uvid.

Obustava sigurnosnih procedura

Odluka dolazi svega nekoliko sedmica prije nego što Haris započne nacionalnu turneju povodom promocije svoje knjige "107 dana" – memoara u kojima opisuje svoju kratku i na kraju neuspješnu predsjedničku kampanju 2024. godine.

U pismu datiranom na 28. august, koje je također dobio BBC, stoji da Tajna služba mora "obustaviti sve sigurnosne procedure prethodno odobrene Izvršnim memorandumom, osim onih koje su zakonski obavezne", počevši od 1. septembra.

Uklanjanje ove zaštite znači da Haris ostaje bez agenata koji su štitili nju i njenu imovinu u Los Anđelesu, kao i bez proaktivnih sigurnosnih provjera i obavještajnog rada usmjerenog na sprječavanje potencijalnih prijetnji. Procjene pokazuju da bi privatno finansiranje ovakve zaštite moglo koštati i nekoliko miliona dolara godišnje.

Nije jasno ko će ubuduće biti zadužen za sigurnost bivše potpredsjednice, ali su guverner Kalifornije Gevin Njusom i gradonačelnica Los Anđelesa Keren Bas javno izrazili nezadovoljstvo ovom odlukom.

Ukinuta zaštita za više osoba

Otkako se u januaru vratio u Bijelu kuću, Tramp je ukinuo sigurnosnu zaštitu za više osoba, uključujući Hantera i Ešli Bajden, djecu bivšeg predsjednika, kao i Entonija Faučija, bivšeg direktora Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti.

Zaštita je povučena i pojedinim bivšim Trampovim zvaničnicima i saveznicima, među kojima su bivši državni sekretar Majk Pompeo i Džon Bolton, nekadašnji savjetnik za nacionalnu sigurnost, koji je kasnije postao jedan od njegovih najglasnijih kritičara.