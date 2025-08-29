Erdoan presjekao nakon provokacija Tel Aviva: Turska prekida sve veze s Izraelom

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan obratio se u petak Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i najavio da Ankara prekida sve ekonomske i trgovinske odnose s Izraelom, te da će turski zračni prostor biti zatvoren za izraelske avione.

Fidan je naglasio da je Turska, zajedno s 52 druge države, pristupila međunarodnoj inicijativi u UN-u kojom se traži obustava isporuka oružja i municije koja, kako je rekao, "podstiče izraelske vojne operacije".

Tokom vanredne sjednice turskog parlamenta, Fidan je oštro govorio o aktuelnim dešavanjima u regiji, posebno o ratu u Gazi, ocijenivši da "Izrael već dvije godine provodi genocid nad Palestincima, ignorišući osnovne humanitarne vrijednosti".

- Zločini u Gazi upisani su kao jedno od najmračnijih poglavlja u ljudskoj historiji. Dozvoliti Izraelu da nastavi bezobzirne napade u Gazi i širom Palestine neće utjecati samo na Palestince, nego prijeti da zapali cijelu regiju - poručio je Fidan.

Dodao je da će palestinski otpor promijeniti tok historije, postati simbol borbe potlačenih i potresti temelje, kako je rekao, "propadajućeg svjetskog poretka". Posebno je istakao da Turska odbacuje svaki plan koji podrazumijeva raseljavanje Palestinaca iz Gaze, bez obzira od koga takav prijedlog dolazio.

Govoreći o širem kontekstu, Fidan je naglasio da Ankara neće dopustiti zloupotrebu sirijskih zajednica u cilju podrivanja teritorijalnog integriteta te zemlje.

- Turska je obustavila svu trgovinu s Izraelom, zabranila uplovljavanje turskih brodova u izraelske luke i zatvorila svoj zračni prostor za izraelske avione. Izraelski napadi na Gazu, Liban, Jemen, Siriju i Iran najočitiji su znak terorističkog mentaliteta koji prkosi međunarodnom poretku - istakao je Fidan.