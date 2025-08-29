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ŠEFICA EU DIPLOMATIJE

Kalas: Ukrajini je potrebna maksimalna vojna pomoć od EU

Evropski ministri odbrane podržali proširenje vojne obuke ukrajinske vojske

Kalas: Ukrajini je sada potrebna sva vojna podrška. Anadolija

M. Až.

29.8.2025

Ministri odbrane Evropske unije dali su "široku podršku" proširenju obuke ukrajinske vojske u slučaju postizanja primirja, izjavila je danas šefica evropske diplomacije Kaja Kalas.

- Pozdravljam činjenicu da danas postoji široka podrška za proširenje mandata vojne misije EU kako bi se pružila obuka i savjetovanje u Ukrajini nakon bilo kakvog primirja - rekla je visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku nakon sastanka u danskoj prijestolnici.

Proširenje misije zahtijevalo bi jednoglasnu odluku svih 27 članica EU, naveli su diplomati.

Kalas je u Kopenhagenu, glavnom gradu Danske koja trenutno predsjedava EU-om, ranije naglasila da bi savez mogao dodatno podržati Kijev kroz nastavak obuke ukrajinske vojske i jačanje njene odbrambene industrije.

Ministri okupljeni u danskoj prijestolnici također su razgovarali o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu nakon završetka borbi.

- Ukrajini je sada potrebna sva vojna podrška - poručila je Kalas pozvavši članice EU da nastave opskrbljivati Kijev oružjem.

# EU
# KAJA KALLAS
# UKRAJINA
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