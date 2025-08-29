Izraelska vojska: Naše snage vrlo intenzivno djeluju u predgrađu grada Gaze

Izraelska vojska izvijestila je da provodi "pripremne operacije" u predgrađima grada Gaze, a glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Avičaj Adraee naglasio je da je Izrael spreman za početak ofenzive s ciljem zauzimanja tog sjevernog dijela palestinske enklave.

- Naše snage djeluju vrlo intenzivno u predgrađu Gaze - rekao je Adraee, dodajući da Izrael planira potpuno zauzimanje grada, iako je ranije najavljeno da će gotovo milion ljudi biti premješteno na jug Pojasa Gaze.

Glasnogovornik IDF-a istaknuo je da će operacija uključivati oslobađanje svih talaca i neutralizaciju palestinske militantne skupine Hamasa.

- Pojačat ćemo napade - poručio je Adraee.

Stanovnici su za agenciju DPA potvrdili da su napadi na Gazu danas intenzivirani, a medicinski izvori javili su da je najmanje 48 osoba poginulo, uključujući 20 na sjeveru Gaze.

Te informacije nije bilo moguće nezavisno potvrditi.