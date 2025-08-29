Tramp zaoštrava sukob s Kongresom, najavio ukidanje 4,9 milijardi dolara sredstava

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) povukao je jednostranu odluku o ukidanju 4,9 milijardi dolara saveznih sredstava koja je prethodno odobrio Kongres, čime je dodatno zaoštrio sukob u vezi kontrole potrošnje države.

U pismu objavljenom u četvrtak, Tramp je obavijestio predsjednika Zastupničkog doma Majka Džonsona (Mikea Johnsona) da planira uskratiti sredstva za 15 međunarodnih programa, piše Reuters.

Prema Ustavu SAD-a, ovlaštenje za odobravanje potrošnje pripada Kongresu, koji svake godine mora usvojiti zakone o finansiranju rada vlade. Demokrate tvrde da je administracija ukupno zamrzla više od 425 milijardi dolara. Većina republikanskih zastupnika izjavila je da podržava smanjenje potrošnje u bilo kojem obliku, čak i ako to narušava ovlasti Kongresa.

Međutim, republikanska senatorica Suzan Kolins (Susan Collins) iz savezne države Mejn, koja predsjedava Odborom za budžet Senata, izjavila je da je ovaj potez nezakonit.

- Umjesto ovog pokušaja podrivanja zakona, ispravan način je da se pronađu načini smanjenja prekomjerne potrošnje kroz dvostranački, godišnji budžetski proces - navela je Kolins.

Lider demokrata u Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) rekao je da Tramp ovim potezom nastoji izazvati blokadu rada vlade krajem septembra, pokazujući da je spreman ignorisati zakone o potrošnji koje donese Kon