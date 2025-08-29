Iran pred mogućim povlačenjem iz nuklearnog sporazuma: Parlament razmatra hitni zakon

Nakon što su Francuska, Njemačka i Velika Britanija (E3) najavile aktivaciju mehanizma brzog vraćanja sankcija protiv Teherana, iranski parlament je sastavio i podnio hitni zakon kojim se predlaže potpuno povlačenje iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

Hosein-Ali Haji-Deligani, zamjenik predsjednika Odbora za članak 90 iranskog parlamenta, potvrdio je da će zakon biti uvršten u parlamentarni sistem narednog dana i razmotren na otvorenoj sjednici.

- Kao što smo ranije naveli, ove zemlje već su provodile posljedice mehanizma brzog povlačenja, uključujući sankcije protiv nas. U tome nema ništa novo - rekao je Haji-Deligani za iransku agenciju Tasnim.

Odgovor na akcije evropskih zemalja

Dodao je da su poduzeti koraci "najminimalniji odgovor Parlamenta na nedavne akcije evropskih zemalja, a na dnevnom redu su i dodatne mjere koje izazivaju žaljenje".

Predloženi zakon dolazi u trenutku rastuće frustracije u Teheranu zbog ponovljenog neuspjeha Zapada da poštuje sporazume i smanji pritisak na Iran. Haji-Deligani je naglasio da je iranski parlament odlučan slijediti čvrst i odvraćajući smjer djelovanja.

Prema njegovim riječima, aktivacija mehanizma brzog vraćanja sankcija efektivno vraća prethodne sankcije, ali ne uvodi nikakve nove. Ipak, Haji-Deligani je naglasio da će iranski odgovor biti strateški i asertivan.

Kritizirajući nastavak dijaloga sa zapadnim zemljama, Haji-Deligani je rekao: "S obzirom na ono što su ove tri zemlje učinile, pregovori s njima sada su besmisleni. Dijalog će ih samo ohrabriti."

- Svjedočili smo da je tokom pregovora s arogantnim SAD-om Izrael pokrenuo brutalni rat protiv naše zemlje, a SAD su bombardovale naše miroljubive nuklearne lokacije. Naš narod jasno zna da razgovori s tim zemljama nisu donijeli ništa osim dodatnog pritiska. Stoga se svaki dijalog mora obustaviti dok te zemlje ne napuste svoje dvostruke standarde - dodao je.

Prijedlog zakona o hitnim slučajevima signalizira potencijalnu prekretnicu u pregovorima Irana i E3, te naglašava značajnu promjenu politike Teherana prema njegovom nuklearnom programu. Taj potez mogao bi utjecati na širi okvir koji uređuje iranski nuklearni program i regionalnu diplomatiju.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je u četvrtak da su Francuska, Velika Britanija i Njemačka formalno obavijestile Teheran o odluci da aktiviraju mehanizam "snapback" kako bi ponovno uvele sankcije UN-a prema nuklearnom sporazumu iz 2015. godine.

Osuda mjere

Ministar vanjskih poslova Abas Aragči osudio je tu mjeru kao "nezakonitu i neopravdanu", upozoravajući da će Teheran odgovoriti "na odgovarajući način kako bi zaštitio i jamčio svoja nacionalna prava i interese".

U telefonskom razgovoru sa svojim francuskim, britanskim i njemačkim kolegama, Aragči ih je pozvao da "na odgovarajući način isprave ovu pogrešnu odluku u narednim danima". Nije precizirao moguće korake odmazde, ali je nagovijestio da E3 riskira isključenje iz budućih pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Akcija E3 uslijedila je nekoliko dana nakon što su iranski i evropski diplomati održali drugi krug pregovora u Ženevi, što je najavljeno kao posljednja prilika za spašavanje angažmana prije listopadskog roka za aktivaciju klauzule o ponovnom aktiviranju.

Razgovori su propali bez "opipljivih obaveza", prema evropskim dužnosnicima, koji tvrde da im Teheranova kontinuirana kršenja ograničenja obogaćivanja nisu ostavila drugi izbor nego djelovati. Vrijedno je napomenuti da E3 nije ispunio svoje obveze u skladu s JCPOA nakon što su SAD jednostrano napustile sporazum 2018. godine.