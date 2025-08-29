DW: Izraelska vojska napala naše novinare na Zapadnoj obali

Njemački medijski servis Deutsche Welle (DW) danas je optužio izraelsku vojsku za napad na svoje novinare na Zapadnoj obali.

- Izraelski vojnici prijetili su oružjem i ispaljivali su suzavac na naše ekipe dok su snimali u Ramalahu, iako su nosili opremu jasno označenu s "PRESS" - priopćio je DW.

Novinari su bili izloženi suzavcu, ali nisu povrijeđeni. Izraelska vojska još se nije oglasila povodom incidenta.

DW navodi da je ekipa dokumentirala "rizike s kojima se susreću medijski profesionalci" na Zapadnoj obali i pratila rad lokalnog novinara tokom prosvjeda.

- Uperili su oružje u njih dok su snimali - rekao je DW, objavivši i snimku incidenta.

Prema izraelskoj vojsci, racija u palestinskom gradu Ramalahu bila je usmjerena na osobe optužene za transfer novca članovima Hamasa u svrhu podrške terorističkim aktivnostima protiv Izraela.