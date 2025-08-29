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OBJAVLJEN SNIMAK

DW: Izraelska vojska napala naše novinare na Zapadnoj obali

Prijetili su oružjem i ispaljivali su suzavac na naše ekipe dok su snimali u Ramalahu, iako su nosili opremu jasno označenu s "PRESS", priopćili su

DW: Izraelska vojska napala naše novinare. DW

M. Až.

29.8.2025

Njemački medijski servis Deutsche Welle (DW) danas je optužio izraelsku vojsku za napad na svoje novinare na Zapadnoj obali.

- Izraelski vojnici prijetili su oružjem i ispaljivali su suzavac na naše ekipe dok su snimali u Ramalahu, iako su nosili opremu jasno označenu s "PRESS" - priopćio je DW.

Novinari su bili izloženi suzavcu, ali nisu povrijeđeni. Izraelska vojska još se nije oglasila povodom incidenta.

DW navodi da je ekipa dokumentirala "rizike s kojima se susreću medijski profesionalci" na Zapadnoj obali i pratila rad lokalnog novinara tokom prosvjeda.

- Uperili su oružje u njih dok su snimali - rekao je DW, objavivši i snimku incidenta.

Prema izraelskoj vojsci, racija u palestinskom gradu Ramalahu bila je usmjerena na osobe optužene za transfer novca članovima Hamasa u svrhu podrške terorističkim aktivnostima protiv Izraela.

Očevici su izvijestili o sukobima između vojnika i stanovnika tokom operacije, pri čemu je korišteno bojevo streljivo i suzavac.

Palestinsko ministarstvo zdravstva u Ramalahu saopćilo je da je oko 30 osoba povrijeđeno, od kojih su neki morali biti hospitalizirani.

U julu je DW ranije izvijestio da su izraelski doseljenici napali dvojicu njihovih zaposlenika na Zapadnoj obali. Dopisnica i njen snimatelj gađani su kamenjem, ali su uspjeli pobjeći neozlijeđeni.

- Ponovljeni napadi na naše novinare na Zapadnoj obali apsolutno su neprihvatljivi - rekao je glavni direktor DW-a Peter Limburg.

- Nema opravdanja za prijetnje predstavnicima medija – ni od strane vojske, ni od radikalnih doseljenika - dodao je.

# NOVINARI
# IZRAEL
# ZAPADNA OBALA
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