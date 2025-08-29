Njemačka i Francuska najavile jaču podršku Ukrajini i nove sankcije Rusiji

Njemačka i Francuska obećale su dodatnu podršku ukrajinskoj protivzračnoj odbrani i najavile novo pooštravanje sankcija protiv Rusije, nakon posljednjih smrtonosnih zračnih napada na Kijev u kojima je poginulo 23 ljudi, među njima i četvero djece.

- Uprkos intenzivnim međunarodnim diplomatskim naporima, Rusija nije pokazala spremnost da okonča svoju agresiju na Ukrajinu - saopćile su dvije vlade u zajedničkoj izjavi nakon sastanka njemačkog kancelara Fridriha Mercа i francuskog predsjednika Emanuela Makrona na jugu Francuske.

Dodatna pomoć i nove mjere

- U svjetlu masovnih ruskih zračnih napada na Ukrajinu i njen narod, te posljedica koje to ima po našu sigurnost, Francuska i Njemačka će omogućiti dodatne kapacitete protivzračne odbrane Ukrajini - navodi se u saopćenju.

Dvjema zemljama je, između ostalog, cilj da "razmotre efikasno uvođenje i dalje pooštravanje sankcija" kako bi se izvršio maksimalan pritisak na Rusiju da zaustavi rat, što bi donijelo mir Ukrajini i Evropi.

Također je istaknuto da se obje države slažu o "potrebi da Ukrajina dobije uvjerljiva sigurnosna jamstva" koja bi odvratila Rusiju od novog napada, ukoliko dođe do eventualnog mirovnog sporazuma.

"Čudovište pred našim vratima"

Pariz i Berlin naglasili su da neće slati vlastitu vojsku u Ukrajinu, već će nastaviti pružati vojnu i političku podršku ukrajinskim snagama.

Francuski predsjednik Emanuel Makron našao se na meti kritika iz Moskve nakon što je ruskog predsjednika Vladimira Putina opisao kao "čudovište pred našim vratima".

Komentar je dao u jednom intervjuu prošle sedmice, a ruski zvaničnici su ga odmah osudili.

Zaharova: Niskorazredne uvrede

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da Makron često daje "čudne izjave koje ponekad prelaze granicu pristojnosti i postaju niskorazredne uvrede".

- Ovo nije primjereno jednom državniku - rekla je Zaharova.

Na zajedničkoj konferenciji za medije s kancelarom Mercom, Makron je poručio da njegove riječi nisu bile vulgarne, već da odražavaju osjećaje naroda koji su se našli pod ruskom agresijom.

- Kada kažemo da je čudovište pred evropskim vratima, izraz koji mnogi koriste, mislim da to tačno opisuje ono što osjećaju Gruzijci, Ukrajinci i drugi narodi pogođeni ruskim napadima - rekao je Makron.

Sastanak Putina i Zelenskog

Makron je naglasio da će, ukoliko Putin do ponedjeljka ne pristane na sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, to značiti da je izigrao američkog predsjednika Donalda Trampa.

- Ako se to ne dogodi do ponedjeljka, roka koji je postavio predsjednik Tramp, to znači da je Putin još jednom prevario predsjednika Trampa - rekao je Makron.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je podsjetio na Trampovu izjavu da će Putinu dati sedmicu ili dvije da se dogovori o bilateralnom susretu, prije nego što razmotri nove poteze protiv Moskve.

- Dvije sedmice ističu u ponedjeljak. I podsjetit ćemo sve na to - dodao je Makron.