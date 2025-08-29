Šokantan govor slovačkog premijera: Parafrazirao Hitlera, hvalio Sovjetski savez i branio Putina

Slovački premijer Robert Fico izazvao je brojne reakcije tokom obilježavanja godišnjice Slovenskog narodnog ustanka (SNP), kada je u svom govoru citirao nacističkog vođu Adolfa Hitlera. U isto vrijeme branio je svoju nedavnu posjetu Moskvi, kao i planirano putovanje u Kinu.

Na svečanosti u Banskoj Bistrici, povodom državnog praznika – ustanka antifašističkih snaga u Slovačkoj krajem Drugog svjetskog rata – Fico je svoj govor započeo podsjećanjem na Hitlerove stavove, iako je sam priznao da ga "ne bi trebao spominjati".

- Granica između Evrope i Azije nije Ural, već ona se nalazi tamo gdje završavaju germanska plemena i gdje počinju Sloveni. Tu granicu moramo pomjeriti što dalje na istok. Sama historija je nama, Njemačkoj, dala pravo da sve te manje vrijedne narode podredimo, pokorimo i iskoristimo za rad u korist njemačkog carstva - parafrazirao je Hitlera, naglasivši da je želio podsjetiti na nacističke poglede prema Slovenima.

Nakon toga, Fico je osudio fašizam i istakao da prijetnja nikada nije u potpunosti nestala, već da se, kako je rekao, "samo skrivala tokom Hladnog rata".

On je naglasio značaj Slovenskog narodnog ustanka i slobode koja je, po njegovim riječima, došla u Slovačku zahvaljujući Sovjetskom savezu, pozivajući na očuvanje "veličanstvene, suverene i slovačke" politike.

Premijer je takođe branio svoju ovogodišnju posjetu Moskvi na obilježavanju završetka Drugog svjetskog rata, gdje je bio jedini visoki zvaničnik iz Evropske unije. Tom prilikom sastao se i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, čija agresija na Ukrajinu traje već treću godinu.

Fico, koji je zbog svojih proruski nastrojenih stavova često na meti kritika i kod kuće i u inostranstvu, poručio je da mu niko neće nametati pravac njegove vanjske politike.

- Cijenim svaku pojedinačnu žrtvu Drugog svjetskog rata - rekao je premijer.

Tokom govora kritikovao je i opoziciju, nazivajući je "slovačkim slugama". Potvrdio je i da planira prisustvovati proslavi završetka rata u Kini, gdje bi se, prema najavama, ponovo trebao sresti s Putinom, a očekuje se i prisustvo sjevernokorejskog lidera Kim Džong-una.