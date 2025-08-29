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ROBERT FICO

Šokantan govor slovačkog premijera: Parafrazirao Hitlera, hvalio Sovjetski savez i branio Putina

Svoj govor započeo podsjećanjem na Hitlerove stavove, iako je sam priznao da ga "ne bi trebao spominjati"

Robert Fico. AP

M. Až.

29.8.2025

Slovački premijer Robert Fico izazvao je brojne reakcije tokom obilježavanja godišnjice Slovenskog narodnog ustanka (SNP), kada je u svom govoru citirao nacističkog vođu Adolfa Hitlera. U isto vrijeme branio je svoju nedavnu posjetu Moskvi, kao i planirano putovanje u Kinu.

Na svečanosti u Banskoj Bistrici, povodom državnog praznika – ustanka antifašističkih snaga u Slovačkoj krajem Drugog svjetskog rata – Fico je svoj govor započeo podsjećanjem na Hitlerove stavove, iako je sam priznao da ga "ne bi trebao spominjati".

- Granica između Evrope i Azije nije Ural, već ona se nalazi tamo gdje završavaju germanska plemena i gdje počinju Sloveni. Tu granicu moramo pomjeriti što dalje na istok. Sama historija je nama, Njemačkoj, dala pravo da sve te manje vrijedne narode podredimo, pokorimo i iskoristimo za rad u korist njemačkog carstva - parafrazirao je Hitlera, naglasivši da je želio podsjetiti na nacističke poglede prema Slovenima.

Nakon toga, Fico je osudio fašizam i istakao da prijetnja nikada nije u potpunosti nestala, već da se, kako je rekao, "samo skrivala tokom Hladnog rata".

On je naglasio značaj Slovenskog narodnog ustanka i slobode koja je, po njegovim riječima, došla u Slovačku zahvaljujući Sovjetskom savezu, pozivajući na očuvanje "veličanstvene, suverene i slovačke" politike.

Premijer je takođe branio svoju ovogodišnju posjetu Moskvi na obilježavanju završetka Drugog svjetskog rata, gdje je bio jedini visoki zvaničnik iz Evropske unije. Tom prilikom sastao se i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, čija agresija na Ukrajinu traje već treću godinu.

Fico, koji je zbog svojih proruski nastrojenih stavova često na meti kritika i kod kuće i u inostranstvu, poručio je da mu niko neće nametati pravac njegove vanjske politike.

- Cijenim svaku pojedinačnu žrtvu Drugog svjetskog rata - rekao je premijer.

Tokom govora kritikovao je i opoziciju, nazivajući je "slovačkim slugama". Potvrdio je i da planira prisustvovati proslavi završetka rata u Kini, gdje bi se, prema najavama, ponovo trebao sresti s Putinom, a očekuje se i prisustvo sjevernokorejskog lidera Kim Džong-una.

# ROBERT FICO
# SLOVAČKA
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