Milion Palestinaca zarobljeno dok Izrael bombarduje Gazu

Izrael je u petak proglasio grad Gazu "opasnom borbenom zonom" i pokrenuo jedno od najžešćih bombardovanja otkako je rat počeo, napadajući iz zraka, s kopna i mora, dok gotovo milion Palestinaca ostaje zarobljeno u gradu.

Nova ofanziva

Ofanziva je dio izraelskog plana, odobrenog ranije ovog mjeseca, za postepeno ponovno zauzimanje Gaze, počevši od njenog najvećeg urbanog centra, doma za otprilike polovinu stanovništva enklave.

Napadi su pogodili istočne četvrti, uključujući Al-Zaytoun, Al-Shuja’iya i Al-Tuffah, gdje su svjedoci rekli da su kuće srušene zračnim udarima i eksplozivnim robotima.

Južni dio grada Al-Sabra i sjeverne četvrti, kao što su Sheikh Radwan, Abu Iskandar i Safatawi, također su pogođeni, dok je centralna ulica Al-Jalaa bila pod jakim granatiranjem. Granate su pale i na Jabalia al-Nazla dalje na sjeveru.

Izraelski tenkovi i buldožeri probili su se u Al-Zaytoun i istočne dijelove Al-Shuja’iye i Al-Tuffaha, uništavajući kuće i infrastrukturu pod zaklonom granatiranja. Porodice su bježale prema zapadu, dodatno pretrpavajući četvrti već pogođene nestašicom hrane, lijekova i vode.

Izraelski dronovi naredili su civilima da se evakuišu na jug, ali mnogi su odbili, ukazujući na neprestane napade tamo i nedostatak skloništa.

Vladin ured za medije Gaze saopćio je da je kretanje prema jugu praktično nemoguće, jer skloništa rade s više od 96 posto kapaciteta i ne mogu primiti 1,3 miliona ljudi već raseljenih iz grada Gaze.

Humanitarna katastrofa

UN-ova agencija za palestinske izbjeglice (UNRWA) upozorila je da bi napad mogao prisiliti do milion ljudi da ponovo napuste svoje domove.

- S potvrđenom glađu u tom području, bilo kakva dalja eskalacija produbila bi patnju i gurnula više ljudi prema katastrofi - navela je agencija.

Inicijativa Integrirane klasifikacije faza bezbjednosti hrane prošle sedmice potvrdila je glad u gradu Gazi i upozorila da bi se mogla proširiti na Deir al-Balah i Khan Younis do kraja septembra.