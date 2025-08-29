Hamas upozorava: Ista opasnost s kojom se suočimo mi čeka i taoce

Palestinski grupa Hamas danas je upozorili da će izraelski taoci u Pojasu Gaze biti izloženi "istim rizicima" kao i njegovi borci u pripremanoj izraelskoj ofanzivi na grad Gazu.

- Brinut ćemo se za zatvorenike najbolje što možemo, a oni će biti sa našim borcima u zonama sukoba, izloženi istim rizicima i istim životnim uvjetima - stoji u izjavi Hamasa.

- Za svakog zarobljenika ubijenog u agresiji objavit ćemo njegovo ime, fotografiju i dokaz o smrti - dodao je glasnogovornik oružanog krila Hamasa, poznat pod ratnim nadimkom Abu Obeid.

Vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua naredila je vojsci da se pripremi za veliku ofanzivu na grad Gazu, s ciljem uništenja Hamasa i oslobađanja svih talaca koji se još uvijek drže u enklavi.

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da se u predgrađima Gaze provode "pripremne operacije", nagovještavajući početak ofenzive čiji je cilj potpuno zauzimanje grada.

- Vojska djeluje vrlo intenzivno u predgrađima Gaze - izjavio je Avičaj Adrae. Izrael planira preseliti gotovo milion stanovnika grada na jug Pojasa Gaze kako bi omogućio zauzimanje sjevernog dijela.