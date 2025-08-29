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LOŠE VIJESTI ZA PUTINA

Tramp šalje goleme količine oružja za Ukrajinu, sve plaća Evropa

Najnovija pošiljka, koju je potvrdilo američko Ministarstvo vanjskih poslova, uključuje 3.500 krstarećih raketa produženog dometa

Donald Tramp. AP

M. Až.

29.8.2025

Evropske zemlje počele su u velikim količinama nabavljati američko oružje za Ukrajinu, samo nekoliko sedmica nakon što je američki predsjednik Donald Tramp dogovorio aranžman s NATO saveznicima, javlja New York Times.

Moćne rakete

Najnovija pošiljka, koju je potvrdilo američko Ministarstvo vanjskih poslova, uključuje 3.500 krstarećih raketa produženog dometa s GPS navigacijskim sistemima. Vrijednost paketa iznosi 825 miliona dolara, a finansirat će ga Danska, Nizozemska i Norveška, uz djelimičnu podršku Pentagona.

Riječ je o raketama koje se mogu lansirati iz borbenih aviona i imaju domet sličan raketama Storm Shadow i Scalp, kojima je Ukrajina gađala ciljeve na Krimu i u Rusiji.

- To nije prekretnica za ukrajinsko zrakoplovstvo, ali može značiti da postoji ozbiljan razgovor između Evropljana i Trampove administracije o budućoj opskrbi Ukrajine modernom opremom - rekao je Rafael Los, stručnjak za odbranu i sigurnost iz Evropskog vijeća za vanjske poslove.

Ovaj aranžman jedan je od prvih slučajeva da evropske zemlje same preuzimaju kupovinu američkog oružja za Ukrajinu, nakon što je Tramp s ključnim NATO liderima postigao dogovor ranijeg ljeta.

Trampov zaokret

Tramp je prošlog mjeseca potvrdio da su evropski saveznici pristali kupovati američko oružje za Ukrajinu kroz dogovor s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom. Time je napravljen zaokret u odnosu na raniju praksu, kada je administracija Džoa Bajdena direktno osiguravala desetine milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini.

Ovaj model donosi finansijsku korist američkim proizvođačima oružja, ali i štiti Trampa – koji je bio skeptičan prema američkoj vojnoj pomoći Ukrajini – od kritika birača iz pokreta MAGA da SAD previše direktno učestvuje u ratu.

Propali mirovni napori

Tramp je također pokušao posredovati u postizanju mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, ali ti napori zasad nisu dali rezultate. Ovaj mjesec se u Aljasci sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a nekoliko dana kasnije u Vašingtonu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim čelnicima. 

Njegov posebni izaslanik za Rusiju, Stiv Witkof, trebao se danas u New Yorku sastati s visokim ukrajinskim dužnosnicima kako bi razgovarali o daljnjim koracima.

Brutalan napad na Kijev

U međuvremenu, Rusija nastavlja napade na Ukrajinu. Jučer je u raketnom napadu na Kijev ubijeno najmanje 23 osobe, uključujući četvero djece. Vijeće sigurnosti UN-a trebalo bi večeras raspravljati o tim napadima.

Posebnost raketa je u tome što ih Ukrajinci mogu lansirati s aviona F-16, koje su im poslale Danska, Nizozemska i Norveška. Belgija se očekuje da uskoro pošalje prvu pošiljku F-16 aviona.

Njemačka je nedavno obećala dodatna dva sistema protuzračne odbrane Patriot, a kao dio dogovora s Trampom dobiće prioritet u kupovini novih sistema iz SAD-a, čija cijena iznosi oko milijardu dolara po sistemu.

Ukrajina sama također kupuje oružje od Amerike. U avgustu je potrošila više od 200 miliona dolara na opremu i logističku podršku za haubice, a u julu oko 322 miliona dolara na dijelove za borbena vozila Bradley i sisteme protuzračne odbrane Hawk.

# SAD
# DONALD TRUMP
# EU
# RUSIJA
# UKRAJINA
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