Tramp šalje goleme količine oružja za Ukrajinu, sve plaća Evropa

Evropske zemlje počele su u velikim količinama nabavljati američko oružje za Ukrajinu, samo nekoliko sedmica nakon što je američki predsjednik Donald Tramp dogovorio aranžman s NATO saveznicima, javlja New York Times.

Moćne rakete

Najnovija pošiljka, koju je potvrdilo američko Ministarstvo vanjskih poslova, uključuje 3.500 krstarećih raketa produženog dometa s GPS navigacijskim sistemima. Vrijednost paketa iznosi 825 miliona dolara, a finansirat će ga Danska, Nizozemska i Norveška, uz djelimičnu podršku Pentagona.

Riječ je o raketama koje se mogu lansirati iz borbenih aviona i imaju domet sličan raketama Storm Shadow i Scalp, kojima je Ukrajina gađala ciljeve na Krimu i u Rusiji.

- To nije prekretnica za ukrajinsko zrakoplovstvo, ali može značiti da postoji ozbiljan razgovor između Evropljana i Trampove administracije o budućoj opskrbi Ukrajine modernom opremom - rekao je Rafael Los, stručnjak za odbranu i sigurnost iz Evropskog vijeća za vanjske poslove.

Ovaj aranžman jedan je od prvih slučajeva da evropske zemlje same preuzimaju kupovinu američkog oružja za Ukrajinu, nakon što je Tramp s ključnim NATO liderima postigao dogovor ranijeg ljeta.

Trampov zaokret

Tramp je prošlog mjeseca potvrdio da su evropski saveznici pristali kupovati američko oružje za Ukrajinu kroz dogovor s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom. Time je napravljen zaokret u odnosu na raniju praksu, kada je administracija Džoa Bajdena direktno osiguravala desetine milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini.

Ovaj model donosi finansijsku korist američkim proizvođačima oružja, ali i štiti Trampa – koji je bio skeptičan prema američkoj vojnoj pomoći Ukrajini – od kritika birača iz pokreta MAGA da SAD previše direktno učestvuje u ratu.

Propali mirovni napori

Tramp je također pokušao posredovati u postizanju mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, ali ti napori zasad nisu dali rezultate. Ovaj mjesec se u Aljasci sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a nekoliko dana kasnije u Vašingtonu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim čelnicima.

Njegov posebni izaslanik za Rusiju, Stiv Witkof, trebao se danas u New Yorku sastati s visokim ukrajinskim dužnosnicima kako bi razgovarali o daljnjim koracima.

Brutalan napad na Kijev

U međuvremenu, Rusija nastavlja napade na Ukrajinu. Jučer je u raketnom napadu na Kijev ubijeno najmanje 23 osobe, uključujući četvero djece. Vijeće sigurnosti UN-a trebalo bi večeras raspravljati o tim napadima.

Posebnost raketa je u tome što ih Ukrajinci mogu lansirati s aviona F-16, koje su im poslale Danska, Nizozemska i Norveška. Belgija se očekuje da uskoro pošalje prvu pošiljku F-16 aviona.

Njemačka je nedavno obećala dodatna dva sistema protuzračne odbrane Patriot, a kao dio dogovora s Trampom dobiće prioritet u kupovini novih sistema iz SAD-a, čija cijena iznosi oko milijardu dolara po sistemu.

Ukrajina sama također kupuje oružje od Amerike. U avgustu je potrošila više od 200 miliona dolara na opremu i logističku podršku za haubice, a u julu oko 322 miliona dolara na dijelove za borbena vozila Bradley i sisteme protuzračne odbrane Hawk.