Haos u Berlinu: Policija se sukobila s pro-palestinskim demonstrantima

Njemačka policija je oštro reagovala protiv pro-palestinskih demonstranata u Berlinu, koji su protestovali zbog izraelskih napada na Gazu i ubistava novinara.

Gotovo 200 ljudi okupilo se u četvrtak na trgu Hackescher Markt kako bi osudili izraelsko bombardovanje Gaze, napade na novinare i glad koja i dalje pogađa opkoljeni pojas.

Pet novinara i jedan vatrogasac bili su među najmanje 20 Palestinaca ubijenih u izraelskim napadima na medicinski kompleks Nasser u Khan Younisu u Gazi, u ponedjeljak. Demonstranti su uzvikivali parole u znak podrške Palestini i zahtijevali prekid napada na Gazu.