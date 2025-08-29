Bijela kuća napala Politico: "Ovo je operacija stranog utjecaja"

Bijela kuća je danas žestoko kritizirala američki medij Politico, optuživši ga za provođenje "operacije stranog utjecaja". Povod za reakciju bio je članak koji kritikuje pregovore Stiva Vitkofa, posebnog izaslanika predsjednika Donalda Trampa za Ukrajinu.

Vens predvodio napade

Američki potpredsjednik Džej Di Vens predvodio je napade na Politico, koji je od 2021. u vlasništvu njemačkog medijskog diva Aksel Springer. U spornom članku citirani su neimenovani zvaničnici koji tvrde da se kod Vitkofa u razgovorima s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom "jasno vidi neiskustvo".

"Ova priča Politica je novinarski propust. Ali ovo je više od toga: to je operacija stranog utjecaja namijenjena nanošenju štete administraciji i jednom od naših najučinkovitijih članova", poručio je Vens putem društvene mreže X.

Vensu su se pridružili i drugi zvaničnici Bijele kuće. Zamjenik šefa kabineta Džejms Bler nazvao je članak "operacijom stranog utjecaja vođenom putem internetskog medija pod njemačkom kontrolom".

Teške optužbe bez dokaza

Unatoč ozbiljnosti tvrdnji, zvaničnici nisu ponudili nikakve dokaze koji bi potvrdili upletenost strane vlade ili bilo koje druge organizacije.

Ovo nije prvi put da Trampova administracija brani Vitkofa, nekretninskog tajkuna kojeg je Tramp imenovao posebnim izaslanikom za mirovne pregovore u Ukrajini i Gazi, uprkos nedostatku diplomatskog iskustva.