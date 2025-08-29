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PREDSJEDNIK VENECUELE

Maduro prkosi Vašingtonu: "Nema šanse da američki vojnici kroče u Venecuelu"

U obraćanju vojnicima poručio da "nema šanse" da američke trupe uđu u njegovu zemlju te naglasio da je vojska spremna odbraniti suverenitet

Maduro: Nema šanse da američki vojnici kroče u Venecuelu. AP

M. Až.

29.8.2025

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro nadgledao je u četvrtak vojne vježbe u Karakasu, dok rastu napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog raspoređivanja američkih ratnih brodova u Karipskom moru, nedaleko od teritorijalnih voda Venecuele.

Maduro je u obraćanju vojnicima poručio da "nema šanse" da američke trupe uđu u njegovu zemlju te naglasio da je vojska spremna odbraniti suverenitet. 

- Danas smo jači nego jučer, danas smo spremniji da branimo mir, suverenitet i teritorijalni integritet - izjavio je, prema navodima državne agencije Venezolana de Noticias.

Paralelno s vojnim vježbama, ambasador Venecuele pri Ujedinjenim nacijama Samuel Monkada sastao se s generalnim sekretarom UN-a Antoniom Guterešom, protestujući zbog američkog vojnog prisustva. Monkada je ocijenio da je riječ o "propagandnoj operaciji" kojom Vašington pokušava opravdati eventualnu vojnu intervenciju. 

- Govore da šalju i nuklearnu podmornicu… Apsurdno je pomisliti da se protiv trgovine drogom bori nuklearnim podmornicama - poručio je.

Operacije protiv narko-kartela

Američki zvaničnici tvrde da je raspoređivanje brodova povezano s operacijama protiv narko-kartela u kojima, kako navode, učestvuju i strukture povezane s venecuelanskom vlašću. Prema informacijama Reutersa, u regiji se nalazi sedam američkih ratnih brodova i jedna nuklearna podmornica, a ukupno više od 4.500 američkih vojnika, uključujući 2.200 marinaca. 

Operacija je pokrenuta nakon što je administracija predsjednika Donalda Trampa optužila Madura i njegovu vladu za veze s trgovinom kokainom.

Kao odgovor, Karakas je poslao ratne brodove i bespilotne letjelice u patrolu duž obale, te pokrenuo kampanju regrutacije hiljada pripadnika milicije. Na granici s Kolumbijom raspoređeno je dodatnih 15.000 vojnika, dok je Maduro zahvalio Bogoti što je i sama poslala 25.000 vojnika na pogranično područje radi borbe protiv "narko-terorističkih bandi".

Nagrada za hapšenje Madura

Iako Vašington nije javno prijetio invazijom, američke optužbe fokusirane su na takozvani "Kartel sunca", koji su označili terorističkom organizacijom i za čije vođenje optužuju samog Madura. Sjedinjene Države su za njegovo hapšenje ponudile nagradu od 50 miliona dolara. Maduro, s druge strane, tvrdi da je riječ o pokušaju smjene vlasti i režimskog prevrata.

Venecuela raspolaže jednim od najrazvijenijih programa bespilotnih letjelica u Latinskoj Americi, razvijenim uz višegodišnju pomoć Irana. Još 2012. predsjednik Ugo Čavez predstavio je javnosti prve domaće dronove, a danas, prema izvještajima istraživačkih centara u Vašingtonu, Karakas posjeduje i modele naoružane eksplozivom, inspirisane iranskim konstrukcijama.

Saradnja s Teheranom

Stručnjaci smatraju da bi saradnja s Teheranom mogla Venecuelu pretvoriti u regionalni centar za proizvodnju iranskih kamikaza-dronova. Već sada se procjenjuje da su iranski instruktori i tehničari ključni u njihovom održavanju i razvoju.

I dok Karakas vojnu mobilizaciju predstavlja kao odbranu mira i suvereniteta, Vašington cijelu situaciju posmatra u širem kontekstu jačanja iranskog utjecaja u Latinskoj Americi. Karipsko more je tako ponovno postalo poprište geopolitičkog nadmudrivanja između Sjedinjenih Država i njihovih protivnika.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# SAD
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