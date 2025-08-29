Maduro prkosi Vašingtonu: "Nema šanse da američki vojnici kroče u Venecuelu"

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro nadgledao je u četvrtak vojne vježbe u Karakasu, dok rastu napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog raspoređivanja američkih ratnih brodova u Karipskom moru, nedaleko od teritorijalnih voda Venecuele.

Maduro je u obraćanju vojnicima poručio da "nema šanse" da američke trupe uđu u njegovu zemlju te naglasio da je vojska spremna odbraniti suverenitet.

- Danas smo jači nego jučer, danas smo spremniji da branimo mir, suverenitet i teritorijalni integritet - izjavio je, prema navodima državne agencije Venezolana de Noticias.

Paralelno s vojnim vježbama, ambasador Venecuele pri Ujedinjenim nacijama Samuel Monkada sastao se s generalnim sekretarom UN-a Antoniom Guterešom, protestujući zbog američkog vojnog prisustva. Monkada je ocijenio da je riječ o "propagandnoj operaciji" kojom Vašington pokušava opravdati eventualnu vojnu intervenciju.

- Govore da šalju i nuklearnu podmornicu… Apsurdno je pomisliti da se protiv trgovine drogom bori nuklearnim podmornicama - poručio je.

Operacije protiv narko-kartela

Američki zvaničnici tvrde da je raspoređivanje brodova povezano s operacijama protiv narko-kartela u kojima, kako navode, učestvuju i strukture povezane s venecuelanskom vlašću. Prema informacijama Reutersa, u regiji se nalazi sedam američkih ratnih brodova i jedna nuklearna podmornica, a ukupno više od 4.500 američkih vojnika, uključujući 2.200 marinaca.