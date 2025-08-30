Knjiga "Kako pobijediti Izrael: Trnje i ruže Bliskog istoka" likvidiranog vođe Hamasa prodaje se u Rusiji

Izraelski javni servis prenosi je da se u online bilješkama za knjigu na stranici jedne ruske knjižare Sinvar naziva "palestinskim Če Gevarom".

U opisu knjige, Sinvar je predstavljen kao "jedan od najistaknutijih arapskih vojnih komandanata novog vijeka".

Puni naziv knjige je "Kako pobijediti Izrael: Trnje i ruže Bliskog istoka", čiji je autor navodno upravo ubijeni Sinvar, a distribuira se bez ikakvih problema u knjižarama širom Rusije i Bjelorusije, prenosi The Jerusalem Post .

U opisu knjige, Sinvar se također navodno opisuje kao "jedan od najistaknutijih arapskih vojnih komandanata novog vijeka. On je pokrenuo operaciju „Potop Al-Akse“ (masakr od 7. oktobra) i predvodio odbranu Gaze 2023–2024. godine".

- Uprkos izraelskoj prednosti u naoružanju, Izrael nije uspeo da zauzme cijelu Gazu. Na mali pojas Gaze bačeno je više od 80.000 tona bombi, a grad je ipak preživio. U mnogim aspektima, to je zahvaljujući upravo Sinvaru. U ovoj knjizi veliki komandant, ‘general slobodnih ljudi’, govori o svom životu posvećenom napetoj borbi za oslobođenje Palestinaca i svih arapskih naroda - navodi se između ostalog u knjizi.

Izraelski medij na ruskom jeziku Newsru, koji je prvobitno objavio izvještaj, dodao je da je tiraž knjige 150 primjeraka. Objavljena je u izdavačkoj kući Rodina, koja je povezana sa izdavačkom kućom Algoritam.

Jedan od autora izdavačke kuće Algoritam je i Aleksandar Prohanov, autor knjige iz 2008. "Hamas -Pohvala herojima".

Jahja Sinvar bio je palestinski političar koji je bio predsjedavajući Hamasovog političkog biroa od avgusta 2024. i vođa Hamasa u Pojasu Gaze od februara 2017. do smrti u oktobru 2024, naslijedivši Ismaila Hanijea u obje uloge. Ubijen je u izraelskom napadu dronom.