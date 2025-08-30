Vens spreman postati predsjednik Amerike: "Ako se, ne daj Bože, Trampu dogodi strašna tragedija"

- Tramp ima nevjerovatnu energiju, i dok je većina ljudi koji rade oko predsjednika Sjedinjenih Američkih Država mlađa od njega, mislim da shvatamo da je zapravo on posljednji koji odlazi na spavanje, posljednji koji noću obavlja telefonske pozive, i prvi koji se budi i prvi koji ujutru telefonira - rekao je Vens i nastavio:

U razgovoru s dopisnicom iz Bijele kuće, Frensiskom Čembers (Francesca Chambers), insistirao na tome da je Tramp "izuzetno dobrog zdravlja", uprkos nedavnim spekulacijama o fizičkom stanju predsjednika.

U opširnom intervjuu za USA Today, Vens je izjavio da je "siguran" da će predsjednik Tramp odraditi ostatak svog mandata, ali je dodao da je imao mnogo "obuke na samom poslu".

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens (J. D. Vance) kazao je kako je spreman da preuzme predsjedničku funkciju "ako se, ne daj Bože, dogodi strašna tragedija" aktuelnom predsjedniku Amerike Donaldu Trampu (Trump).

- Da, strašne tragedije se dešavaju, ali osjećam veliko samopouzdanje da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u dobrom stanju, da će odslužiti ostatak svog mandata i uraditi velike stvari za američki narod. A ako se, ne daj Bože, dogodi strašna tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku na samom poslu od one koju sam dobio u posljednjih 200 dana - dodao je on.

Prema 25. amandmanu Ustava SAD, potpredsjednik preuzima punu titulu i odgovornosti predsjednika ukoliko on umre, podnese ostavku ili bude uklonjen sa funkcije.

Devet slučajeva

Bilo je devet slučajeva u kojima je potpredsjednik naslijedio predsjednika tokom mandata.

Naprimjer, Kalvin Kulidž bio je potpredsjednik Vorena G. Hardinga i postao predsjednik nakon što je Harding iznenada preminuo 2. avgusta 1923. godine.

Vensovi komentari uslijedili su nakon nedavnih zabrinutosti za Trampovo zdravlje, kada su na njegovim rukama primjećene vidljive modrice. U kasnijem pojavljivanju činilo se da su modrice prekrivene loše nanijetom šminkom.

Tragovi, odnosno plave modrice na Trampovoj desnoj ruci, prvi put su se pojavili prošlog leta, kada je tadašnja portparolka kampanje Karolin Levit, sadašnja sekretarica za štampu Bijele kuće, objasnila da su nastali zbog toga što Tramp "neprestano radi i rukuje se sa ljudima po cijeli dan, svakog dana".

Otečeni članci

Međutim, pitanja su ponovo pokrenuta nedavno nakon što je serija fotografija pokazala da su Trampovi članci veoma otečeni, što je navelo ljekara predsjednika, dr. Šona Barbabelu, da u memorandumu poveže oticanje sa "hroničnom venskom insuficijencijom", koju je opisao kao "benigno i uobičajeno stanje" za osobu Trampovih godina.

Također su objavljene i fotografije Trmapove desne ruke sa modricom koja nije prekrivena šminkom.

Ranije ovog mjeseca, predsjednik Tramp označio je Vensa kao svog nasljednika dok je hvalio više članova kabineta koji nastavljaju MAGA projekat do 2028. Trampa je novinar Fox Newsa iz Bijele kuće, Piter Dusi, pitao ko će predvoditi MAGA pokret na sljedećim predsjedničkim izborima.

Odličan kandidat

- Ovog vikenda, državni sekretar Marko Rubio (Marco) rekao je da misli da bi Vens bio odličan kandidat. Mogli biste odmah ukloniti cijelo republikansko polje. Da li se slažete da je nasljednik MAGA pokreta Vens - upitao je Dusi.

- Pa, mislim da je to najverovatnije. Iskreno, on je potpredsjednik, a mislim da je i Marko neko ko bi možda mogao da se udruži sa Vensom na neki način - odgovorio je Tramp.

Podsjećamo, na društvenim mrežama jedan korisnik TikToka objavio je video u kojem tvrdi da predsjednik SAD Donald Tramp ima još samo šest do osam mjeseci života. Korisnik je tvrdio da Tramp pokazuje pogoršane simptome povezane sa kongestivnim srčanim popuštanjem i hroničnom bubrežnom bolešću, uključujući povećano oticanje članaka i modrice na ruci.