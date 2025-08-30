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O SUSRETU LIDERA ZEMALJA

Makron: Ako ne dođe do sastanka, Putin je ponovo izigrao Trampa

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) prethodno je izrazio sumnju da će do susreta između Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina uopće doći

Makron: Sumnja u susret Putina i Zelenskog. Justin Tallis / Pool via AP

A. O.

30.8.2025

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) osvrnuo se na najavljeni sastanak između ukrajinskog i ruskog lidera, upozorivši da bi Vladimir Putin mogao još jednom "prevariti" američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

- Ako se razgovori ne održe do ponedjeljka, što je rok koji je postavio predsjednik Tramp, to znači da je Putin ponovo izigrao Trampa - izjavio je Makron, komentarišući neizvjesnost oko susreta.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) prethodno je izrazio sumnju da će do susreta između Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky) i Vladimira Putina uopće doći, dok je Tramp upozorio da će u slučaju izostanka sastanka „uslijediti posljedice“.

Na nedavnom sastanku ministara održanom u Francuskoj, Makron i Merc su zajednički istakli svoju podršku Ukrajini i najavili dodatnu pomoć.

Također je potvrđeno da će lideri tzv. "Koalicije voljnih", grupe zemalja koje rade na osiguravanju sigurnosnih garancija za Ukrajinu, tokom vikenda razgovarati s Trampom, a sljedeće sedmice održati i širi sastanak.

# EMMANUEL MACRON
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
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