Makron: Ako ne dođe do sastanka, Putin je ponovo izigrao Trampa

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) osvrnuo se na najavljeni sastanak između ukrajinskog i ruskog lidera, upozorivši da bi Vladimir Putin mogao još jednom "prevariti" američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

- Ako se razgovori ne održe do ponedjeljka, što je rok koji je postavio predsjednik Tramp, to znači da je Putin ponovo izigrao Trampa - izjavio je Makron, komentarišući neizvjesnost oko susreta.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) prethodno je izrazio sumnju da će do susreta između Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky) i Vladimira Putina uopće doći, dok je Tramp upozorio da će u slučaju izostanka sastanka „uslijediti posljedice“.

Na nedavnom sastanku ministara održanom u Francuskoj, Makron i Merc su zajednički istakli svoju podršku Ukrajini i najavili dodatnu pomoć.

Također je potvrđeno da će lideri tzv. "Koalicije voljnih", grupe zemalja koje rade na osiguravanju sigurnosnih garancija za Ukrajinu, tokom vikenda razgovarati s Trampom, a sljedeće sedmice održati i širi sastanak.