Šest evropskih zemalja osudilo izraelsku ofanzivu na Gazu: "Patnja za obje strane"

Ministri vanjskih poslova Islanda, Irske, Luksemburga, Norveške, Slovenije i Španije zajednički su osudili nastavak izraelske ofanzive na Pojas Gaze, upozorivši na ozbiljne humanitarne posljedice.

U saopćenju su naglasili da bi dalje intenziviranje vojnih operacija izraelske vojske moglo ugroziti živote talaca, ali i izazvati "nepodnošljivu smrt" velikog broja nevinih palestinskih civila, uključujući žene, djecu i starije osobe.

Ministri su upozorili da će eskalacija sukoba donijeti "patnju za obje strane" te su pozvali izraelsku vladu da preispita svoju vojnu strategiju.

Posebno su istakli alarmantnu humanitarnu situaciju u Pojasu Gaze, gdje je proglašena glad, pozivajući na hitan pristup pomoći ugroženom stanovništvu.

U istoj izjavi, ministri su također osudili nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali, kao i nastavak izgradnje naselja, što su nazvali kršenjem međunarodnog prava.

Na kraju, ponovili su svoju podršku rješenju utemeljenom na dvije države kao jedinom putu ka održivom miru, te pozvali na hitno oslobađanje svih preostalih talaca u Gazi.