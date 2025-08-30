Turska slavi 103. godišnjicu Dana pobjede, oglasio se i Erdoan: "Radujemo se što ponovo osjećamo ponos i entuzijazam"

Turska danas obilježava 103. godišnjicu Dana pobjede 30. avgusta, a predsjednik te zemlje Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) je poručio kako je taj datum simbol odlučnosti turske nacije za slobodu, otpornost i vječnu nezavisnost.

- Kao nacija, radujemo se što ponovo osjećamo ponos i entuzijazam Dana pobjede 30. avgusta, jedne od prekretnica i zlatnih stranica u našoj historiji - rekao je Erdoan u saopćenju i dodao:

- Ovaj slavni dan je jedno od najjačih utjelovljenja neviđene volje, nepokolebljive vjere i herojstva koje je turska nacija pokazala za nezavisnost i budućnost."

Odlučnost nacije

Erdoan je rekao da je "velika pobjeda" postignuta patriotizmom vojske i odlučnošću nacije "razbila lance ropstva", postavila temelje Republike i stoji kao simbol preporoda nacije, borbe za "opstanak" i "vječnu nezavisnost".

- Ovo je toliko velika pobjeda da je potaknula nadu, ne samo turskoj naciji već i drugim potlačenim narodima postajući simbol ideala nezavisnosti - dodao je.

Erdoan je rekao da je ovom pobjedom turska nacija još jednom dokazala svijetu da "nikada ne može biti pokorena, nikada neće prihvatiti ropstvo niti će ikada ugroziti svoju nezavisnost".

Turski predsjednik je naglasio da Velika pobjeda nije samo historijsko sjećanje, već "vodič koji djeluje kao izvor svjetlosti" za budućnost nacije.

Nošenje baklje nezavisnosti

Rekao je da je današnja odgovornost nositi „baklju nezavisnosti upaljenu 30. avgusta“ u „jaču budućnost“ kroz „jedinstvo i solidarnost“, naglašavajući da je u Stoljeću Turske najveća dužnost učiniti domovinu, povjerenu žrtvama predaka, „moćnijom i prosperitetnijom“.

Odao je počast osnivaču Republike Mustafi Kemalu Ataturku, njegovim drugovima i svim šehidima, kao i veteranima i čestitao naciji Dan pobjede.

Poruka Erdoanove supruge

U poruci na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, turska prva dama Emine Erdoan rekla je:

- Sretna 103. godišnjica našeg Dana pobjede 30. avgusta, koji je okrunio naš Rat za nezavisnost slavom i čašću. S milosrđem se sjećam naših šehida, posebno gazije Mustafe Kemala Ataturka, i sa zahvalnošću se sjećam naših veterana.“

Dan pobjede obilježava posljednju bitku u zapadnoj Anadoliji protiv grčkih snaga 1922. godine i posvećen je turskim Oružanim snagama.

Turske snage su se borile u bici kod Dumlupinara od 26. do 30. avgusta na području današnje centralne turske provincije Kutahja (Kutahya), gdje je invazijska grčka vojska odlučno poražena.

Do kraja 1922. godine, sve strane snage su protjerane s teritorija koje su godinu dana kasnije zajedno postale Republika Turska.