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EVAKUACIJA PREMA JUGU

Tvrde mediji: Izrael će u narednim danima obustaviti isporuku paketa pomoći u Gazu

Procjenjuje se da bi oko 800.000 ljudi trebalo napustiti sjeverni dio Pojasa

Pomoć iz zraka. ABC News

I. H.

30.8.2025

Izrael će u narednim danima prestati bacati pakete humanitarne pomoći na Gazu i značajno smanjiti protok pomoći prema sjevernom dijelu Pojasa, objavio je izraelski javni emiter KAN.

Prema navodima izraelskih medija, ova odluka ima za cilj da stanovništvu "pošalje jasnu poruku" da se mora evakuirati prema jugu, zbog ofanzive izraelske vojske (IDF) u Gazi. Procjenjuje se da bi oko 800.000 ljudi trebalo napustiti sjeverni dio Pojasa.

Izvještaji koji su "procurili" u javnost ukazuju da izraelska vojska planira zauzimanje Gaze u naredna dva do tri mjeseca.

Istovremeno, u pripremi su dodatni centri za distribuciju hrane koje vodi Humanitarna fondacija za Gazu (GHF), a koji su u prošlosti izazvali kontroverze – stotine Palestinaca izgubile su živote na tim lokacijama.

Izraelska vojska je saopćila da je grad Gaza proglašen "potpunom ratnom zonom", te da posebna zaštita koja je ranije važila za nevladine organizacije više ne važi na tom području.

# IZRAEL
# POJAS GAZE
# GAZA
# POMOĆ
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