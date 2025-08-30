Više žrtava u masivnim ruskim napadima u Ukrajini: Ranjeno i dvoje djece

U masivnom noćnom ruskom napadu na centralnu i jugoistočnu Ukrajinu ubijena je najmanje jedna osoba, saopštile su vlasti u subotu, a kuće i firme oštećene su u više gradova.

- Noću je neprijatelj izveo "masivne napade" na Zaporožje, objavila je ukrajinska državna služba za hitne slučajeve na aplikaciji poruka Telegram.

Brojna oštećenja

Najmanje jedna osoba je ubijena, a šesnaest ostalih je ranjeno, uključujući dvoje djece, sudeći po riječima načelnika regionalne vojne uprave Ivana Fedorova.

- Ruski napadi uništili su privatne kuće, oštetili brojne objekte, uključujući kafiće, benzinske stanice i industrijska preduzeća - saopćio je Fedorov.

Centralna ukrajinska regija Dnjepropetrovsk također je napadnuta u subotu ujutru, saopćio je guverner, izvještavajući o napadima u Dnjepru i Pavlogradu.

- Regija je pod masovnim napadom. Čuju se eksplozije - napisao je Sergij Lisak na Telegramu, upozoravajući mještane da se sklone.

Otkako je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022., Dnjepropetrovsk je uglavnom bio pošteđen intenzivnih borbi.

Vojnici ušli u regiju

Kijev je u utorak, ipak priznao da su ruski vojnici ušli u regiju, nakon što je Moskva objavila da su se njene trupe tu učvrstile.

Dnjepropetrovsk nije jedna od pet ukrajinskih regija - Donjecka, Hersona, Luganska, Zaporižja i Krima - za koje Moskva otvoreno tvrdi da su ruska teritorija, prenosi AFP.