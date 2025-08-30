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KOD OBALE ZAPADNE AFRIKE

Tragedija na migracijskoj ruti: Najmanje 70 poginulih u prevrtanju broda

Do sada je spašeno 16 ljudi

Prevrnuo se brod. Platforma X (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

30.8.2025

Najmanje 70 osoba je poginulo u tragičnom incidentu kada je brod prepun migranata prevrtio kod obale zapadne Afrike, što predstavlja jednu od najsmrtonosnijih nesreća na jednoj od najpopularnijih migracijskih ruta prema Evropi. Postoje i strahovanja da bi broj žrtava mogao premašiti stotinu.

Prema prvim informacijama, brod je isplovio iz Gambije i prevozio oko 150 osoba, većinom državljana Gambije i Senegala. Do sada je spašeno 16 ljudi. Mauritanske vlasti pronašle su 70 tijela, dok iskazi svjedoka sugeriraju da je više od 100 osoba izgubilo život u ovom nesrećnom događaju.

Migrantska ruta od zapadne Afrike do Kanarskih ostrva je jedna od najopasnijih na svijetu. Ova ruta je često korištena od strane migranata koji pokušavaju doći do Španije. Prema podacima Evropske unije, više od 46.000 ilegalnih migranata stiglo je na Kanarska ostrva prošle godine, a više od 10.000 ljudi je poginulo pokušavajući preći ovu smrtonosnu rutu.

# MIGRANTI
# BROD
# PREVRTANJE
# TRAGEDIJA
# AFRIKA
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