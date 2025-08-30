Kamere snimile brutalnog ubicu: Prišao mu se leđa i pucao

Kamere su snimile jezivo ubistvo u Lavovu, gde je danas u Jevremovoj ulici brutalno likvidiran Andrij Parubij, ukrajinski političar koji je ranije bio predsjednik skupštine.

Parubij, koji je igrao istaknutu ulogu u Evromajdanskoj revoluciji likvidiran je ispred jedne zgrade, a napadač mu je prišao s leđa.

Na snimku se vidi kako Parubij hoda ulicom, a onda muškarac sa žutim rancem, poput onih koje nose dostavljači hrane, prelazi ulicu i kreće da prati Parubija.

U sljedećem trenutku osumnjičeni ubrzava korak i podiže ruku u kojoj najvjerovatnije drži oružje. Sekund kasnije drvo zaklanja kadar, a vjeruje se da je upravo tu ubica ispalio više hitaca u Parubija, prenosi Telegraf.

Sljedeće što su kamere snimile jeste kako muškarac sa žutim rancem kreće da bježi.

Policija za sada nije komentarisala potencijalne osumnjičene ili motiv koji se krije iza ove brutalne likvidacije.

U toku je potraga za napadačem, a oglasio se i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko i generalni tužilac Ruslan Kravčenko su me upravo obavijestili o prvim poznatim okolnostima strašnog ubistva u Lavovu. Andrej Parubij je preminuo", rekao je predsednik Volodimir Zelenski.