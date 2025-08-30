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STAV IZ EU

Kalas: Moskva neće dobiti zamrznutu rusku imovinu nazad dok Ukrajini ne isplati ratnu odštetu

Prema zvaničnim podacima, u EU je blokirano oko 210 milijardi eura ruske imovine

EU audiovisual

D. H.

30.8.2025

Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas poručila je da zamrznuta sredstva Ruske centralne banke u Evropskoj uniji neće biti vraćena Moskvi dok Rusija ne isplati ratnu odštetu Ukrajini.

Govoreći pred početak neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU u Kopenhagenu, Kallas je istakla da „Rusija ne pokazuje nikakvu spremnost za mir, iako postoje značajni diplomatski napori da se strane dovedu za pregovarački sto“.

„Moramo se ozbiljno pozabaviti pitanjem zamrznute imovine. Nemoguće je i zamisliti da bi se ta sredstva mogla vratiti Rusiji prije nego što nadoknadi štetu koju je nanijela Ukrajini“, kazala je ona, naglašavajući da je riječ o osjetljivom, ali strateški važnom pitanju za Uniju.

Prema zvaničnim podacima, u EU je blokirano oko 210 milijardi eura ruske imovine u okviru sankcija uvedenih zbog invazije na Ukrajinu. Unutar EU već se razmatra ideja o formiranju posebnog fonda putem kojeg bi ta sredstva bila korištena za obnovu Ukrajine.

# EVROPSKA UNIJA
# RUSIJA
# KAJA KALLAS
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