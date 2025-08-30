U Beogradu i Novom Sadu billboardi s porukom "Sretan rođendan predsjedniče Lukašenko"

U Beogradu i Novom Sadu postavljeni su billboardi s rođendanskom porukom za bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, piše Nova.rs.

"Sretan rođendan predsjedniče Lukašenko! Voli te Srbija! Ivan Ivanović - Konzervativni pokret Naši", stoji na billboardima. Ovo nije prvi put da ta desna organizacija provodi ovakvu akciju. U veljači prošle godine Beograd su oblijepili plakatima na kojima je pisalo "Srbija je uz Lukašenka".

Ivanović 2013. objavio Vučićev broj telefona

Konzervativni pokret Naši osnovan je 15. jnaura 2006. godine u Aranđelovcu. Radi se o organizaciji koja je organizirala tribinu s kriminalcem Kristijanom Golubovićem, pripremala popis "30 srbomrzaca", plakatima napadala pokojnog premijera Zorana Đinđića i aktualne oporbenjake, a podržavala Milorada Dodika.

Članovi organizacije su na redakciju srpskog medija Danas lijepili plakate s likom Slobodana Miloševića i porukom "Kosovo je Srbija". Tvrdili su da taj medij, uz N1 i Novu, predstavlja "petu kolonu".

Prvih godina vladavine Srpske napredne stranke (SNS), Konzervativni pokret Naši bio je kritičan prema SNS-ovcima, posebno zbog potpisivanja Bruxelleskog sporazuma 2013. godine. Ivan Ivanović je kao predsjednik pokreta tada objavio broj telefona Vučića.

Tim sporazumom dogovoreno je formiranje Zajednice srpskih većinskih općina i njihovo integriranje u pravni sustav Kosova i osnivanje jedinstvene Kosovske policije, kao i da Srbija neće blokirati Kosovo na njegovom putu prema EU.

Sad napada oporbu i studente u blokadi

U vrijeme prosvjeda "1 od 5 miliona" Ivanović je iznio niz optužbi na račun SNS-a, ali i Vučićevog brata Andreja kojeg je prozvao za navodno nelegalno "rudarenje" kriptovaluta. Također, govorio je o potrebi da bilo tko zamijeni Vučića i SNS u vođenju države.

U međuvremenu, umjesto vlasti počeo je napadati oporbu i studente u blokadi. U posljednje vrijeme je čest gost režimskog Informera.