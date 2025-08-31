Putin putuje u Kinu: Podržat će ideju novog poretka u svijetu

Predsjednik Rusije Vladimir Putin ponovno će oživjeti ideju multipolarnog svjetskog poretka tokom svoje četverodnevne posjete Kini, rekao je lider Kremlja u intervjuu objavljenom, uoči odlaska.

Sastanak s predsjednikom Kine Si Đinpingom (Xi Jinpingom) na samitu Šangajske organizacije za saradnju (SCO) u gradu Tianjinu jugoistočno od Pekinga trebao bi dovesti do "dodatnog snažnog zamaha" u stvaranju takvog svjetskog poretka, rekao je Putin kineskoj državnoj novinskoj agenciji Xinhua.

Bez pomena o SAD-u i Ukrajini

U dugom intervjuu objavljenom na internetskoj stranici Kremlja nije spomenuo Sjedinjene Države, Ukrajinu i takozvanu "specijalnu vojnu operaciju" Moskve za osvajanje susjedne zemlje. Međutim, Putin je više puta govorio u korist okončanja američke dominacije u svjetskim zbivanjima.

U intervjuu je također istaknuo slabljenje dolara. Rusija i Kina, naprimjer, gotovo su u potpunosti prebacile svoju trgovinu na vlastite nacionalne valute.

Putin također uočava jačanje globalnog juga, predvođenog zemljama BRICS-a - izvorno Brazilom, Rusijom, Indijom, Kinom i Južnoafričkom Republikom, s pridruživanjem novih članica - kao bitan dio novog svjetskog poretka.

Dvodnevni samit

Prema Kremlju, Putin bi trebao održati razgovore u Kini s brojnim liderima, uključujući one iz Indije, Turske, Irana, Srbije i Pakistana. Samit, koji bi se trebao održati 31. avgusta i 1. septembra, bit će najveći od osnivanja SCO-a prije 24 godine radi borbe protiv terorizma i produbljivanja ekonomske saradnje, prema Pekingu.

Kina, trenutno predsjedavajuća zemlja, očekuje predstavnike iz 20 zemalja i 10 organizacija. SCO sada ima 10 država članica. Uz osnivače Rusiju, Kinu, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan, uključuje i Indiju, Pakistan, Iran od 2023. i Bjelorusiju od 2024.