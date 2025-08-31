Mediji zabrinuti za zdravlje Bila Klintona nakon samo jedne fotografije

Bivši predsjednik SAD Bil Klinton (Bill Clinton) suočava se sa pitanjima o svom zdravstvenom stanju nakon što je viđen u Hamptonsu sa uređajem koji navodno liči na prenosivi defibrilator.

Fotografije do kojih je, prema navodima New York Posta, prvi došao Daily Mail, pokazuju osobu koja prati sedamdesetdevetogodišnjeg Klintona i njegovu suprugu Hilari (Hillary), kako nosi uređaj koji podsjeća na medicinski aparat.

New York Post je izvijestio da je apart ličio na "Propaq MD Air Medical Bag".

Zdravstveni izazovi

Ovaj prizor zabilježen je samo dva mjeseca nakon što je Klinton viđen kako se sapliće na trotoaru u Njujorku, ispred kulturnog centra 92NY. Bivši predsjednik je prisustvovao događaju povodom svoje knjige "First Gentleman", prenosi Post.

Zdravstveni izazovi Klintona javno su poznati više od dvije decenije, još od perioda nakon Bijele kuće.