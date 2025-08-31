Mediji zabrinuti za zdravlje Bila Klintona nakon samo jedne fotografije

Bivši predsjednik SAD Bil Klinton (Bill Clinton) suočava se sa pitanjima o svom zdravstvenom stanju nakon što je viđen u Hamptonsu sa uređajem koji navodno liči na prenosivi defibrilator.
Fotografije do kojih je, prema navodima New York Posta, prvi došao Daily Mail, pokazuju osobu koja prati sedamdesetdevetogodišnjeg Klintona i njegovu suprugu Hilari (Hillary), kako nosi uređaj koji podsjeća na medicinski aparat.
New York Post je izvijestio da je apart ličio na "Propaq MD Air Medical Bag".
Zdravstveni izazovi
Ovaj prizor zabilježen je samo dva mjeseca nakon što je Klinton viđen kako se sapliće na trotoaru u Njujorku, ispred kulturnog centra 92NY. Bivši predsjednik je prisustvovao događaju povodom svoje knjige "First Gentleman", prenosi Post.
Zdravstveni izazovi Klintona javno su poznati više od dvije decenije, još od perioda nakon Bijele kuće.
Godine 2004. podvrgnuo se četvorostrukom bajpasu. Tada je ABC News izvijestio da su ljekari rekli da je Klinton jedva izbjegao veliki srčani udar i da su mu neke arterije bile gotovo 100 posto začepljene kada je operisan.
Nakon operacije, Klinton je dao ekskluzivni intervju Dajen Sojer, koji je emitovan u emisiji "Good Morning America". Tada pedesetosmogodišnji bivši predsjednik apelovao je na ljude sa porodičnom historijom srčanih bolesti da se testiraju i priznao je da je ignorisao upozoravajuće znakove.
- To je bila moja greška. Ne krivim svoje ljekare ni bilo koga drugog… Bio sam nedovoljno pažljiv - rekao je Klinton.
Godinama kasnije, 2010. godine, imao je još jednu operaciju srca tokom koje je postavio koronarni stent nakon bolova u grudima. Tada je počeo da se pridržava gotovo veganske ishrane.
Bez odgovora
Bivši predsjednik SAD se suočio i sa novijim zdravstvenim izazovima, uključujući hospitalizaciju 2021. godine zbog infekcije mokraćnih puteva, borbu sa COVID-19 2022. godine i još jednu hospitalizaciju zbog gripe.
Fox News je kontaktirao Klintonov tim za komentar van radnog vremena, te odgovora još uvijek nema.