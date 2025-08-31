EU ministri traže od SAD-a da omogući prisustvo Palestinaca na Generalnoj skupštini UN-a

Ministri vanjskih poslova Evropske unije zatražili su od Sjedinjenih Američkih Država da preispitaju odluku kojom se palestinskim zvaničnicima onemogućava prisustvo na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u septembru.

Ovaj zahtjev upućen je nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU-a održanog u Kopenhagenu.

Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Unije Kaja Kalas (Kaja Kallas) izjavila je: „Tražimo da ta odluka odmah bude ponovo razmotrena, uzimajući u obzir međunarodno pravo.“

Dan ranije, Vašington (Washington) je saopćio da će uskratiti i povući postojeće vize članovima Palestinske oslobodilačke organizacije i Palestinske samouprave uoči održavanja Generalne skupštine UN-a.

Nema tolerisanja

Ovaj potez izazvao je kritike evropskih diplomata. Šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro (Jean-Noël Barrot) izjavio je da je „sjedište UN-a neutralno mjesto, svetište u službi mira“, te naglasio da Generalna skupština UN-a „ne može tolerisati nikakva ograničenja pristupa“.

Njegov kolega iz Luksemburga Ksavije Betel (Xavier Bettel) poručio je da svi moraju imati mogućnost dijaloga, te predložio da se organizuje posebna sjednica Generalne skupštine u Ženevi, kako bi se osiguralo prisustvo palestinskih predstavnika.

- Ne možemo biti taoci - rekao je Betel.

Ako ostane na snazi, ova odluka dodatno bi mogla približiti administraciju predsjednika Donalda Trampa izraelskoj vladi, koja kategorički odbacuje ideju palestinske države i izjednačava Palestinsku upravu sa Hamasom u Gazi.

Jednoglasna podrška

Danski ministar vanjskih poslova Lars Loke Rasmusen (Lars Lokke Rasmussen) također je kritikovao postupke Izraela, navodeći da „Izrael trenutno potkopava dvodržavno rješenje“ bliskoistočne krize.

Zanimljivo je da je zahtjev za preispitivanje američke odluke o vizama bio jedno od rijetkih pitanja koje je danas u Kopenhagenu dobilo jednoglasnu podršku svih 27 članica EU, iako se već mjesecima bezuspješno pokušava postići zajednički stav o eventualnim sankcijama protiv Izraela zbog humanitarne katastrofe u Pojasu Gaze.