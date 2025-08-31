Flota sa humanitarnom pomoći i Gretom Tunberg kreće ka Gazi: "Najveća misija solidarnosti u historiji"

Flota koja prevozi humanitarnu pomoć i aktiviste, među kojima je i poznata švedska klimatska aktivistica Greta Tunberg (Greta Thunberg), trebala bi u nedjelju isploviti iz Barselone kako bi, prema riječima organizatora, pokušala „razbiti ilegalnu opsadu Gaze“.

Neodređen broj brodova očekuje se da napusti španski lučki grad tokom nedjelje, dok se dodatne desetine plovila planiraju priključiti misiji 4. septembra, polaskom iz drugih mediteranskih i tuniskih luka.

Prema saopćenju organizacije Globalna sumudska flota (Global Sumud Flotilla), brodovi imaju za cilj da „otvore humanitarni koridor i zaustave genocid nad palestinskim narodom“. Ipak, organizatori nisu objavili tačan broj brodova niti vrijeme polaska.

"Najveća misija"

Flota bi trebala stići do ratom razorene obalne enklave sredinom septembra.

- Ovo će biti najveća misija solidarnosti u historiji, s više učesnika i više brodova nego svi prethodni pokušaji zajedno - rekao je prošle sedmice brazilski aktivista Tijago Avila (Thiago Avila) na konferenciji za medije u Barseloni.

Sarajlija Boris Vitlačil bit će jedan od stotina putnika koji će se 4. septembra pridružiti floti koja nosi humanitarnu pomoć stanovnicima Gaze.

Organizacija protesta

Istovremeno, aktivisti planiraju organizovati proteste i druge akcije u 44 zemlje svijeta „kao znak solidarnosti s palestinskim narodom“, napisala je Tunberg, članica upravnog odbora misije.

Pored nje, u floti će učestvovati aktivisti iz više država, evropski parlamentarci i javne ličnosti, uključujući bivšu gradonačelnicu Barselone Adu Kolau (Ada Colau).

- Smatramo da je ova misija legalna u skladu s međunarodnim pravom - izjavila je prošle sedmice ljevičarska portugalska parlamentarka Mariana Mortagva (Mariana Mortagua), koja će se također pridružiti flotili.

Izrael je već ranije spriječio dva pokušaja aktivista da morskim putem dostave pomoć Gazi – u junu i julu. Tokom juna, izraelske snage su presrele jedrilicu Madleen 185 kilometara zapadno od Gaze, priveli su 12 aktivista među kojima je bila i Tunberg, te ih kasnije deportovali. U julu su na drugom brodu, Handali, izraelske vlasti presrele 21 aktivistu iz 10 različitih zemalja, spriječivši ih da priđu Gazi.