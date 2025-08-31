Putin stigao u Kinu: Peking i Moskva žele oblikovati novi svjetski poredak

Kineska državna televizija CCTV izjavila je da su odnosi između Pekinga i Moskve trenutno "najbolji u historiji" te da su postali "najstabilniji, najzreliji i strateški najvažniji među svim glavnim zemljama".

Putin je stigao u sklopu rijetke četverodnevne posjete svom najbližem savezniku i najvećem trgovinskom partneru. Na pisti su ga dočekali visoki gradski zvaničnici, a doček je uključivao i crveni tepih.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u kineski lučki grad Tjenđin (Tianjin) kako bi prisustvovao regionalnom sigurnosnom samitu na kojem Kina želi ojačati otpor prema zapadnom utjecaju u međunarodnim poslovima.

Na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), koji se održava u Tjenđinu, kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) bit će domaćin za 20 svjetskih lidera, uključujući indijskog premijera Narendru Modija (Narendra Modi). Ovo će biti najveće okupljanje organizacije od njenog osnivanja 2001. godine, kada su članice bile samo šest zemalja Evroazije.

Predstavljanje alternative

ŠOS, prvobitno osnovan s fokusom na sigurnost i borbu protiv terorizma, vremenom se proširila na deset stalnih članica i dodatnih 16 zemalja posmatrača i partnera za dijalog, te sada pokriva i ekonomsku i vojnu saradnju.

Kina očekuje da će iskoristiti ovaj samit kako bi predstavila alternativu svjetskom poretku pod američkim vodstvom, dok će istovremeno pružiti značajnu diplomatsku podršku Rusiji, čija je ekonomija pod pritiskom zbog zapadnih sankcija izazvanih invazijom na Ukrajinu.

Dan uoči dolaska u Kinu, Putin je dao pisani intervju kineskoj novinskoj agenciji Xinhua, u kojem je žestoko kritizirao sankcije Zapada, naglašavajući kako Moskva i Peking zajedno stoje protiv "diskriminatornih" trgovinskih ograničenja.

Ozbiljni izazovi

Ruska ekonomija se suočava s ozbiljnim izazovima, uključujući sve veće troškove rata i ograničenja u trgovini, zbog čega se nalazi na ivici recesije.

Lideri iz Centralne Azije, Bliskog istoka, Južne i Jugoistočne Azije prisustvovat će samitu, koji Kina želi predstaviti kao demonstraciju jedinstva „globalnog juga“ – termina koji se odnosi na zemlje u razvoju, mahom smještene na južnoj hemisferi.