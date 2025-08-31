Tramp razmatra slanje privatnih vojnih kompanija u Ukrajinu: Nova faza američkog prisustva?

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) navodno je u krugu najbližih saradnika otvorio pitanje mogućeg angažmana privatnih vojnih kompanija u Ukrajini, izvještavaju britanski mediji.

Kako navodi list The Telegraph, pozivajući se na više od deset zapadnih zvaničnika, ove kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država mogle bi igrati ključnu ulogu u izgradnji odbrambenih utvrđenja s ciljem zaštite američkih interesa, ali i kao potencijalno sredstvo odvraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina od kršenja primirja.

Strateška prisutnost

Uloga privatnih vojnih kompanija u ovom slučaju ne bi uključivala zvanično prisustvo američke države na terenu, ali bi osigurala stratešku prisutnost SAD-a u osjetljivoj zoni sukoba.

Američki i evropski zvaničnici poručuju da bi ključna strategija za sprječavanje ponovnog izbijanja rata bila jačanje ukrajinske vojske – kroz ponovnu obuku i snabdijevanje naoružanjem. Ove aktivnosti bi primarno vodili evropski saveznici iz NATO-a.

Djelovanje u kompleksnim okruženjima

U tom kontekstu, uloga američkih privatnih vojnih firmi u Ukrajini bila bi slična onoj koju su imale u zemljama Bliskog istoka, gdje su djelovale u kompleksnim sigurnosnim okruženjima bez direktnog vojnog angažmana SAD-a.

Privatne vojne kompanije u SAD-u su dugogodišnji i unosan sektor, s obzirom na veliki broj bivših pripadnika vojske, posebno specijalnih jedinica, koji nakon službe prelaze u ovu industriju. Njihovo iskustvo u ratnim i postkonfliktnim zonama predstavlja značajan resurs koji se, kako izgleda, sada razmatra i za angažman u Ukrajini.