Gradonačelnik Čikaga: Nećemo sarađivati sa Nacionalnom gardom ni saveznim agentima

Gradonačelnik Čikaga (Chicaga), Brendon Džonson (Brandon Johnson), poručio je da policija ovog grada neće sarađivati sa Nacionalnom gardom niti bilo kojim saveznim agentima, ukoliko ih američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) odluči rasporediti u narednim danima zbog navodnih prijetnji.

Džonson, član Demokratske stranke, potpisao je izvršnu naredbu kojom grad priprema odgovor na moguću saveznu intervenciju, sličnu onoj koju je Tramp već sproveo u Los Anđelesu i Vašingtonu. Pozvao je predsjednika da promijeni smjer djelovanja.

- Ova odluka je donesena kako bismo osigurali da smo spremni - rekao je Džonson prilikom potpisivanja, ističući kako naredba ima za cilj pružiti "jasne i konkretne smjernice" građanima i zaposlenima u gradskoj upravi u slučaju bilo kakvog pokušaja uvođenja "tiranije".

Prema odredbama naredbe, policija Chicaga će nastaviti primjenjivati lokalne i državne zakone, ali neće učestvovati u patrolama, hapšenjima niti bilo kakvim drugim aktivnostima sa saveznim snagama, uključujući i Nacionalnu gardu.

Također je naglašeno da će gradski policajci biti obavezni da nose službene uniforme, identifikacijske oznake i kamere na tijelu, te da neće smjeti nositi maske kako bi se jasno razlikovali od federalnih službenika.

- Slanje saveznih trupa u naš grad bez saglasnosti lokalnih vlasti predstavlja narušavanje demokratskih normi, povredu suvereniteta Čikaga, prijetnju građanskim slobodama i rizik od dodatne eskalacije nasilja, umjesto uspostave mira - stoji u naredbi.

Savezne mjere

Tramp je ranije najavio mogućnost širenja saveznih mjera na gradove pod vodstvom demokrata, uključujući i Čikago, tvrdeći da se radi o hitnim mjerama protiv kriminala. Međutim, gradske vlasti ističu da statistike pokazuju pad nasilnih krivičnih djela, uključujući ubistva i oružane pljačke.

U međuvremenu, lokalni zvaničnici i građani Čikaga, trećeg najvećeg grada u SAD-u, pripremaju se za moguće prisustvo saveznih snaga. Gradonačelnik je izjavio da postoje vjerodostojne informacije kako bi federalna akcija mogla uslijediti u roku od nekoliko dana.

Odgovor Bijele kuće

Glasnogovornica Bijele kuće Ebigel Džekson (Abigail Jackson) reagovala je na izjave gradonačelnika, poručivši:

- Da se demokratski lideri bave rješavanjem problema kriminala u svojim gradovima, umjesto što se bave medijskim trikovima i kritikama predsjednika, njihova naselja bi bila mnogo sigurnija."

Iako nije u potpunosti jasno koliko lokalne vlasti mogu učiniti protiv raspoređivanja saveznih snaga, gradonačelnik Džonson najavljuje da će iskoristiti sve dostupne zakonske mehanizme, uključujući i moguće pravne tužbe.

- Ako bude potrebno – ići ćemo na sud - poručio je.